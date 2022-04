Sebastián Zurita es uno de los actores mexicanos que más joven inició su carrera, cuando debutó a los 9 años en la recordada “Cañaveral de Pasiones”. Desde allí, la carrera del actor fue ascenso hasta llegar a producir y protagonizar una serie en Amazon Prime.

Y es que, si bien los primeros pasos de Zurita en la actuación se dieron siendo niño, ha sabido reinventarse y protagonizar dramas como En nombre del amor y Corazón Salvaje.

Sin embargo, recientemente Zurita reveló que estuvo muy cerca de no ser actor y que sus padres, los conocidos Humberto Zurita y Christian Bach, fueron los causantes de casi retirarse de las pantallas.

SEBASTIÁN ZURITA NO IBA A SER ACTOR

De acuerdo con el actor, quien se presentó en “Hoy”, aunque sus padres son figuras reconocidas de la televisión mexicana, estos se negaron a que empiece su carrera actoral a una edad tan corta, como los 9 años que tenía cuando formó parte de “Cañaveral de Pasiones”.

Sin embargo, fue el propio Sebastián quien se mostró tan insistente con sus padres, quienes terminaron por acceder.

“Cuando hice ‘Cañaveral de pasiones’ en Televisa, la única razón por la que la hice es que mis papás no me querían ‘castear’ (hacer casting) y les dije: ‘Por qué van a ‘castear’ niños y a mí no me van a dar la oportunidad’, me dijeron: ‘No porque tú tienes que estudiar’”, contó el actor de 35 años al matinal de Televisa.





Al notar la negativa de sus padres, el actor admitió que se mostró desafiante ante su decisión. “Si ellos pueden, yo también puedo y fue la única razón por la que me dieron la oportunidad”, indicó entre risas.

De acuerdo con el actor, sus padres esperaban que primero terminara sus estudios y estudiara una licenciatura. “No porque no les gustara la carrera de actuación, pero pues ‘ten una carrera y si realmente quieres hacer esto después te apoyamos’”, señaló.

Sin embargo, aunque sus padres no lo quisiesen así, la cercanía de un joven Sebastián con los sets de grabación fue suficiente para intentar seguir sus pasos y descubrir su verdadera vocación.

“Mi papá me decía que cuando íbamos al teatro y que él estaba en escena, que yo me acostaba tras bambalinas y lo dirigía, como que siempre supe”