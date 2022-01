La segunda temporada de “Secret Story”, reality de convivencia de Mediaset, se estrenó el 13 de enero de 2022 y en su primera gala, conducida por Carlos Sobera, se reveló las identidades de los nuevos habitantes de la famosa casa de Guadalix de la Sierra. En total son 15 concursante porque dos hermanas participan juntas.

Cada participante contó con un video de presentación que daba algunas pistas de su personalidad, de sus gustos, fobias e incluso recorrido personal y profesional. Todos deben proteger sus secretos si quieren con los dos premios. Entonces, ¿quiénes son los concursantes de la segunda temporada de “Secret Story”?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “SECRET STORY″ 2?

1. Nissy y Laila

Luego de tres años sin verse, Nissy y Laila, dos hermanas mellizas de padre alemán y madre marroquí, se reencontraron “La casa de los secretos”. Laila, de 27 años, es secretaria y tiene un hijo. Mientras que Nissy es camarera, impulsiva e impaciente.

¡Os presentamos a Nissy (@NissyLahr)! 🙌💥 Y atención, porque entra en Secret Story con paso firme #SecretEstreno pic.twitter.com/UgcTZdHX93 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 13, 2022

¡Primera identidad desvelada! 😱✨ Ella es Laila (@loli_yans) y así es como hace su entrada a La Casa de los Secretos #SecretEstreno pic.twitter.com/P1dqDGPUC2 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 13, 2022

2. Carlos

Carlos tiene 27 años, es creative y es de Madrid. “Me identifico como persona no binarie. Eso quiere decir que no me considero ni hombre ni mujer, estoy ahí en medio. Comparto cosas de ambos géneros, pero no me siento identificado con ninguno. Los pronombres no me importan que se refieran a mí con ‘Él’ o ‘Ella’, o que sea incluso el género neutro con la ‘e”.

¡YASSSSSS! ✨ Carlos (@fucking_pena) también se atreve a entrar en la Casa de los Secretos #SecretEstreno pic.twitter.com/g98vdM8RuK — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 13, 2022

3. Adrián

Adrián tiene 26 años, viene de Calatayud y es profesor. En la primera gala de la segunda edición de “Secret story” rindió homenaje a su amigo fallecido. Explicó que antes tenía la autoestima baja, pero la ha trabajado y ahora es “transparente y feliz”.

¡Os presentamos a un nuevo concursante! Adrián (@adriaaantello) ha llegado a Secret Story dispuesto a darlo todo #SecretEstreno pic.twitter.com/CBRSMBR0FF — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 13, 2022

4. Elena

Elena, de 26 años, es consultora de ventas que creció en Triana, pero vive en Berlín. “Soy una persona muy luchadora, independiente, aventurera e inestable porque no he vivido más de cuatro años en el mismo país. He vivido en Bégica, Rusia, Ámsterdam, Dubái y Berlín. Hablo 7 idiomas”, indicó.

¡Wow! Elena (@_elenushkaaa) entra en Secret Story con este meneo de pelo y nosotros pues nos quedamos así 😱 #SecretEstreno pic.twitter.com/Urg34ID1s4 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 13, 2022

5. Cora

Cora tiene 25 años y es esteticista en Barcelona. “Soy una chica muy ‘personaje’, me gusta llamar la atención y cuando a alguien no le caigo bien no lo entiendo. Soy Impulsiva, dulce, tengo mi parte angelito y mi parte diablito. Sobre todo, mi pasión es bailar twerk. Tengo un don, soy capaz de enganchar a la gente”.

La pantera de Barcelona ha llegado a Secret Story! 🔥 Se llama Cora (@coravaquerose) y ya está deseando que la conozcáis #SecretEstreno pic.twitter.com/k3C1dkJFqI — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 13, 2022

6. Carmen

De acuerdo a la información de Telecinco, Carmen es estudiante de matemáticas, tiene 25 años y le apasiona contar su vida a través de las redes sociales. Fue la primera nominada de la edición.

¡Bueno, BUENO! Ella es Carmen (@carmen_nadales_) y viene desde Córdoba 💃 ¿Tendrá algo que ver con su máscara? #SecretEstreno pic.twitter.com/Yn9kR6gdOR — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 13, 2022

7. Rafa

Rafa tiene 28 años y es fontanero. Estudió Química, pero nunca ejerció, incluso falsificó su currículum para acceder a diversos puestos de trabajo. Le gusta conocer gente y culturas diferentes.

¡Nueva identidad desbloqueada! Se llama Rafa (@Rafamartinezala) y acaba de aterrizar en Secret Story 🙌 ¿Qué os parece esta entrada? #SecretEstreno pic.twitter.com/BQrWBkR0QJ — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 13, 2022

8. Marta

Marta tiene 27 años y es teniente alcalde de Torrecilla de Alcañiz (Teruel) y trabajadora social. “Empoderada y feminista”, reivindica los pueblos de la España vaciada. “Me parece una barbaridad cuando la gente dice que los del pueblo son unos paletos. Los de la ciudad podrían venirse y aprender a vivir en un pueblo. Los del pueblo no somos tontos”.

Entra en la casa Marta (@martajurado94) en forma de elefante a darlo todo en Secret Story 🙌 #SecretEstreno pic.twitter.com/pGKGgs9azQ — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 13, 2022

9. Brenda

Brenda, de 40 años, es barrendera. “Mi oficio es más difícil de lo que la gente se cree. Llevo desde los 15 años porque la vida no me lo ha puesto fácil. La gente me considera una luchadora, soy mamá de dos enanos y estoy casada conmigo misma. Me gusta el esoterismo y la astrología”, señaló.

Con este buen rollo entra Brenda (@brenpinyponblue) en Secret Story 🤩 ¿Será igual de achuchable que su máscara de osito? #SecretEstreno pic.twitter.com/0FdMoZHIeR — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 13, 2022

10. Kenny

Kenny tiene 30 años, es de Cuba y vive en Barcelona. Además, es modelo y creador de contenido. Extraña a su madre y anhela poder traerla a España. “Para mí el baile es una manera de comunicación”.

¡Menudo ritmo! Os presentamos a Kenny (@kennyalvarezz) y desprende una energy y unas vibes increíbles ✨ #SecretEstreno pic.twitter.com/rMFxVwtMEi — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 13, 2022

11. Colchero

David Colchero se considera un buscavidas por haber tenido una dura infancia. Le gustaría ser cocinero, trabajar en turismo, y hacer un voluntariado para salvar tortugas.

¡Él es Colchero (@Davidcn19) y también entra en Secret Story! 😱 ¡Con muchas ganas de verlo en acción! #SecretEstreno pic.twitter.com/T3OaKxrv4H — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 13, 2022

12. Alatzne

Alatzne tiene 44 años y es técnica de emergencias. “Puedo ser frágil en algunos aspectos, pero soy una mujer muy fuerte y no me vengo abajo ante la adversidad”. Advirtió que no tiene mucha paciencia y que la opinión que le importa es la suya, la de su familia y la de su perro Lolo.

¡Alatzne (@alatznemateos) ha llegado ¿volando? a Secret Story! 🦅 Con actitud y ganas, ¡empieza su aventura! #SecretEstreno pic.twitter.com/pKiox7Ym2J — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 13, 2022

13. Alberto

Alberto, de 36 años, se define como “extrovertido, tontaco y con mucha labia”. Además, es barista. “Como representante de la hostelería vengo a ganar ‘Secret Story’. Mi sueño es formar mi propio negocio de café”, aseguró.

No son horas, pero cómo apetece un café de Alberto (@Coffeepassion3) ☕️ ¿Tenéis ganas de conocerlo? #SecretEstreno pic.twitter.com/83Vlvcjv3g — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 13, 2022

14. Virginia

Virginia tiene 27 años, viene de Rota y es guía turística. “Mi forma de vivir es viajando, no hay nada que me aporte más en la vida, no hay sitio del mundo donde no me gustaría ir, quiero descubrirlo todo. Me encanta fluir, soy una vividora total”, afirmó.

Con una sonrisa de oreja a oreja entra Virginia (@virgsanz) a Secret Story 😁 ¿Será astuta como un gato? #SecretEstreno pic.twitter.com/eZcHsjSsfT — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 13, 2022

15. Héctor

Héctor tiene 42 años y es fotógrafo de Tenerife. Ha recorrido medio mundo y quiere transmitir que cualquier persona normal puede ser especial.

¡Por fin descubrimos la identidad del caballo! 🐴 Se llama Héctor (@HectorCruz_Ofi) y, sin pensárselo dos veces, es otro de los valientes en entrar a la Casa de los Secretos #SecretEstreno pic.twitter.com/MShHjCARKW — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 14, 2022

LOS 16 SECRETOS DE “SECRET STORY” 2