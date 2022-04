El 2022 inició con fuerza para “Secret Story: La casa de los secretos” 2, que el 13 de enero estrenó su segunda temporada y lo hizo sorprendiendo a sus miles de espectadores debido a que no eligió a participantes o artistas conocidos, sino que por el contrario, se optó por personas anónimas generando mayor atracción.

El reality “Secret Story” 2 se ha caracterizado por el formato que utiliza donde los concursantes son encerrados en una casa e intentan superar todo tipo de pruebas, las nominaciones e incluso las expulsiones con el único objetivo de salir victoriosos.

Este programa es producido por Zeppelin Tv y se transmite a través de la señal de Telecinco, en España. Durante el final de la segunda temporada, de los 18 participantes solamente quedaron 3 quienes se disputaron el premio de 150.000 euros.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención del público es que en la última emisión del programa se produjo un hecho polémico que se viralizó en las redes sociales.

La segunda temporada de Secret Story fue una de las más vistas (Foto: Secret Story / Twitter)

LA VIOLENTA REACCIÓN QUE “SECRET STORY” 2 INTENTÓ OCULTAR

El jueves 7 de abril el programa “Secret Story” 2 transmitió la gala final correspondiente a su segunda temporada, pero lo que parecía ser una velada normal terminó en un hecho polémico.

Los fanáticos del reality no pasaron por alto un hecho que atrajo las miradas de todo el mundo y que tiene que ver con el participante Adrián.

Según explicó el portal vertele, en las redes sociales los usuarios hablaron sobre el comportamiento del profesor luego que se suscitara una gran discusión entre Nissy con el grupo conformado por Adrián, Marta y Colchero.

También indicó que en su momento la discusión entre la melliza y los tres participantes generaron que el tercer finalista (Adrián) se incomodara señalando haber llegado a su límite por las “provocaciones” de la joven y. El referido medio añade que en los programas anteriores no todo pudo ser visto por la teleaudiencia debido a que solamente se pudo mostrar parte de la discusión.

"Secret Story" 2 es transmitido por Telecinco (Foto: Secret Story / Twitter)

Luego que Nissy fue expulsada deslizó que el programa había censurado algunas actitudes violentas de Adrián; sin embargo, esto fue negado por Carlos Sobera, según agrega vertele.

“A mí también me han puesto la cabeza como un bombo y no he ido ni al psicólogo (...) A la situación límite a la que llegaron ellos pegando patadas a las cosas y poniéndose en actitud agresiva no fue por culpa de ella”, dijo Rafa en alusión a Adrián y compañía.

Tras oír todo esto, el presentador pidió parar el tema.

#RafaGanador #Secret7A #Rafa7A #SecretFinal



ATENCIÓN

lo que Carlos Sobera le hizo negar a Nissy

Ahora Rafa lo confirma



El Alcalde Puñitos hizo cosas que debía hacer.

Mirad: pic.twitter.com/ILE6VWBZZl — Locura (@Locura__) April 7, 2022

LA VERSIÓN DE RAFA SOBRE ADRIÁN

Pero Rafael consiguió destapar algunos detalles que no se vieron sobre el tema de Adrián. Según informó el confidencial, Rafa sostuvo que Adrián golpeó muebles y ha tenido numerosas actitudes agresivas.

El referido portal asegura que todo ello se pudo oír cuando los concursantes recordaron las vivencias que pasaron junto a sus compañeros donde resaltó el tema de los encontronazos entre Adrián y Nissy.

El confidencial agrega que estos comportamientos del hombre fueron denunciados por Nissy tras salir de la casa pero que Adrián la obligó a desmentirlos, asegurando que era falsa la información. Pero Rafa también coincidió con la versión de la joven.

“Llegaron a una situación límite pegándole patadas a cosas y poniéndose en actitud agresiva”, sentenció.

Rafa confirma que hubieron situaciones donde la gente pego patadas a las cosas, ni Adrián ni Marta lo niegan.



Ojo cuidado #SecretFinal — ʟᴀ ᴄʜᴇ. •ᴗ• (@eliynohaymas) April 7, 2022