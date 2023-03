¿Qué pasará en “Secretos de familia”? Antena 3 estrenará el domingo 26 de marzo un nuevo capítulo de la telenovela turca protagonizada por Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz, quienes interpretan a Ilgaz y Ceylin, respectivamente, en este intrigante thriller de éxito internacional.

En el episodio anterior de “Secretos de familia” hemos visto que Tuğçe, Çinar, Parla y Merve fueron arrestados al encontrarse un cadáver en la maletera del vehículo de Serdar. Entonces, Eren va a buscar a su hija, quien le da un gran abrazo en medio del susto.

Por otro lado, Ilgaz y Ceylin se reconciliaron luego de un tiempo de estar distanciados tras ver el video de Engin. El fiscal está convencido de que quiere estar junto a Ceylin hasta el final. Tras estos eventos, ¿qué ocurrirá en el capítulo 25 de “Secretos de familia”? Aquí te lo contamos.

5 COSAS QUE PASARÁN EN “SECRETOS DE FAMILIA” EL DOMINGO 26 DE MARZO

Yekta descubre que Çinar asesinó a Zafer

Yekta visita a Serdar en prisión para saber cuál es el secreto que piensa revelarle a cambio de que le ayude a salir de la cárcel. El recluso le confiesa al abogado que Zafer está muerto y que fue Çinar quien acabó con él. Además, le dice en qué lugar enterraron al pescador por orden de Engin.

“Pedí ayuda a un amigo y lo dejamos bien sepultado en mitad del bosque. Con mis indicaciones no les será muy complicado dar con el cuerpo”, le dice a Yekta, quien cree tener en sus manos la información necesaria para acabar con Ilgaz y Ceylín.

Pars trata de ayudar a Derya y Ceylín descubre la verdad de Parla

La cercanía entre Pars y Derya es más que evidente y los dos ya no disimulan lo atraídos que se sienten el uno por el otro. Asimismo, Ceylín habla con Parla y descubre los sucios negocios en los que se ha metido la joven.

También están involucrados Tügce y Çinar. Entonces, ella promete ayudarlos con la condición de que la pandilla deje sus actividades delictivas.

Hallan el cadáver de Zafer

Yekta llega junto con Cüneyt al lugar señalado por Serdar y hallan el cadáver de Zafer. Ambos abogados deciden dejarlo semienterrado, para que algún excursionista lo encuentre y así ocurre. Unos desconocidos dan aviso a la policía y luego Ilgaz y Metin se trasladan al lugar. El primero, al ver las ropas que traía el occiso, empieza a sospechar que se trata de Zafer.

“Son las mismas prendas que llevaba mi suegro el último día que Gül le vio con vida”, dice el ahora de nuevo fiscal a su padre, quien decide pedirle ayuda a Merdan. “Tú sabes cómo solucionar estas cosas”, le dice el oficial.

Aylín se divorcia de Ösman

Aylín decide terminar su matrimonio con Ösman y le cuenta a Shiver que su esposa Zümrüt y su marido han sido amantes durante mucho tiempo. Luego, Zümrüt le cuenta a Aylín que por su culpa se vio obligada a abortar a su hijo.

“Shiver no quería que mi bebé naciera al saber que era de Ösman. Ahora me envía a vivir con mi madre. Espero que tu conciencia no te deje descansar nunca más”, le dice la mujer.

Muere el padre de Ceylín

Ilgaz le cuenta a que apareció un cuerpo Ceylín en el bosque. Después, el abogado lleva a la joven a la morgue para que reconozca las pertenencias de su padre, pues el cuerpo de fallecido está en un estado deplorable.

La abogada rompe en llanto al darse cuenta de que sí se trata de su progenitor. Un nuevo golpe para Ilgaz, quien sigue tratando de lidiar con la difícil situación que le tocó vivir.

HORARIO DE “SECRETOS DE FAMILIA”

“Secretos de Familia” se emitirá el domingo 19 de marzo a las 22:00 horas. Así, podrás disfrutar de un nuevo episodio de la telenovela turca a través de la señal de Antena 3.

Como se recuerda, “Secretos de familia” se estrenó en España el 9 de octubre por el canal de televisión Antena 3 y su horario habitual era de las 22:00 horas durante los domingos. La telenovela turca también se puede ver de manera online y en directo por la plataforma de streaming Atresplayer Premium. Aquí puedes ver un avance de la serie otomana “Yargı”: