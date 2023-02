La telenovela turca “Secretos de familia” (”Yargi”, en su idioma original) nos presenta la historia de amor entre Ceylin (Pinar Deniz) e Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu), dos abogados que se unen en medio de un caso de asesinato y se enamoran perdidamente, aunque para que triunfen sus sentimientos deberán saltar varios obstáculos, como el hecho de demostrar que ninguno de ellos es el autor del crimen en mención.

En su país natal, la trama dio mucho de qué hablar y consiguió buenos resultados a nivel de audiencia, lo cual es algo que en España también está sucediendo gracias a su emisión semanal a través de la señal de Antena 3, canal que, desde hace algunos años, ha apostado por las producciones creadas en Turquía y así obtener un muy buen rating.

Sin duda, los televidentes españoles han empatizado muy rápido con estas telenovelas y en el caso de “Secretos de familia” no es la excepción ni ha defraudado con las expectativas, pues es uno de los programas más vistos de los fines de semana en todo el territorio español, por lo que no es extraño que se encuentre en el horario del prime time.

HORARIO DE “SECRETOS DE FAMILIA”

A diferencia de otras emisiones y telenovelas, “Secretos de familia” se emite en España solo una vez por semana. Para ser más específicos, la producción otomana se trasmite solamente los días domingos, por lo que los fanáticos están impedidos de perderse un solo episodio.

Para este domingo 5 de febrero, el capítulo que presentará varias revelaciones acerca del asesinato de Engin, se emitirá desde las 22:00 horas, Es decir, mantendrá su horario habitual, según los avances que Antena 3 ha ido revelando a lo largo de toda la semana.

Ceylin e Ilmaz en la telenovela "Secretos de familia" (Foto: Ay Yapım)

¿QUÉ PASARÁ EL 5 DE FEBRERO EN “SECRETOS DE FAMILIA”?

Conoceremos al asesino de Engin

No te haremos spoilers, así que no te diremos al nombre del asesino, el cual ya queda revelado en este nuevo episodio, sorprendiendo a todos en su casa, seguramente. Eso sí, Ceylin e Ilgaz todavía no sabrán quién es el delincuente, por lo que continuarán su búsqueda de justicia.

Lo que sí podemos adelantarte es que, detrás del asesino hay otra persona que fue la encargada de convencerlo para matar a cambio de una generosa cantidad de dinero.

Ilgaz ahora es sospechoso

Debido a que Ilgaz ha visitado la escena del crimen sin ningún permiso, Pars cree que Ilgaz podría ser considerado como uno de los sospechosos y que estuvo dirigiéndose hasta ese lugar para modificar algo que lo inculpe. Es por ello que se le exige realizar una prueba de ADN.

Las autoridades realizan la prueba con el cabello que encontraron en la escena y los resultados coinciden con Ilgaz, sin que los demás se hayan percatado que esa muestra fue manipulada por el verdadero asesino, quien ahora quería inculpar al abogado.

Para saber qué otras cosas se verán en “Secretos de familia” este fin de semana, solo debes hacer clic aquí.

Ilgaz en la telenovela turca "Secretos de familia" (Foto: Ay Yapım)

¿CÓMO VER “SECRETOS DE FAMILIA” A TRAVÉS DE STREAMING?

Aquellos que no estarán cerca de un televisor a la hora del estreno del capítulo, también pueden gozar de las acciones gracias a la transmisión por streaming de Antena 3. Solo debes suscribirte a la plataforma ATRESplayer Premium.

Además, hay unos grandes beneficios, ya que los usuarios del servicio tienen acceso a los episodios de la serie, adelantos exclusivos y material adicional de la producción.