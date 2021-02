“Selena: La serie”, biopic que revive los momentos más importantes en la vida de Selena Quintanilla, sigue dando de qué hablar. Y es que a pesar de que se convirtió en un fenómeno televisivo en Netflix, la producción no se ha librado de las críticas. Esta vez, uno de los integrantes de Los Dinos, Joe Ojeada, salió a dar su versión y contar las imprecisiones en la ficción que muestra la historia de la Reina del Tex-Mex.

Aunque ya han pasado 25 años desde su muerte, Selena Quintanilla sigue vigente y sus éxitos musicales aún resuenan, entre estas, “Como la flor”, “El chico del apartamento 512″, “Bidi Bidi Bom Bom” y “Baila esta cumbia”. Ésta última canción es el nuevo tema en discordia.

Joe Ojeada, ex integrante de Los Dinos y encargado de tocar el teclado, dio su versión de cómo surgió “Baila esta cumbia” que es muy diferente a lo que se narra en “Selena: La serie”. La biopic de Reina del Tex-Mex señala que A.B. Quintanilla es el creador del solo de teclado de este tema, algo que Ojeada niega.

Selena Quintanilla es considerada una gran exponente de la música latina con ventas superiores a los 90 millones de discos a nivel mundial (Foto: Getty Images)

Como se recuerda Selena comenzó como cantante a la edad de nueve años, cuando su padre vio en ella talento para el canto. Fue así que formó la banda “Selena y Los Dinos”, con Selena como la vocalista, A.B Quintanilla en el bajo y Suzette Quintanilla en la batería. Luego fueron llegando más integrantes a la agrupación, entre ellos Joe Ojeada.

El tecladista afirma que él fue el creador de la melodía “Baila esta cumbia” y que le molestó que no le hayan dado el crédito en la serie de Netflix. Asimismo, Joe Ojeada se mostró decepcionado de A.B. Quintanilla, pues a él se le da el crédito de este solo.

“Yo fui parte de toda esa producción y para que en esas escenas no me tengan presente, sí me choca. Él nunca fue tecladista, y para que lo enseñen (muestren) a él en la serie, sí me molestó y no... me enojé un poquito también porque, digo, vaya, ellos, todos Los Dinos saben, que esa melodía de ‘Baila esta Cumbia’ yo la creé. A.B. se me arrimaba y me decía: ‘Sabes qué, que no se te olvide esa melodía, la vamos a utilizar’. Y luego, de ahí nació ‘Baila esta Cumbia’, y para que no me hayan dado el crédito...”, dijo al programa “Suelta La Sopa” de Telemundo.

Selena y Los Dinos (Foto: Getty Images)

Sobre su relación con el padre de Selena Quintanilla, el tecladista afirmó que tiene poca comunicación con él y soltó una frase corta pero contundente.

“No hablamos mucho. Yo creo que nomás habla cuando necesita algo (ríe). A.B. sabe... yo estoy aquí para decir la verdad, y me estoy defendiendo con mi voz, porque todos tenemos una voz”, declaró.

“Yo estoy aquí para decir la verdad y me estoy defendiendo con mi voz”, agregó Joe, al mismo tiempo que se refirió sobre Chris Pérez, el viudo de Selena Quintanilla, con quien mantiene una relación cercana y está trabajando con él para su proyecto musical como solista que próximamente verá la luz.

Sin duda, Los Dinos son parte importante de la historia y éxito de Selena. A pesar del éxito de la serie, muchas personas cercanas al círculo de la Reina del Tex-Mex se han sentido ofendidas por no haber sido mencionada en el historia de la estrella que fue asesinada a los 23 años por Yolanda Saldívar.