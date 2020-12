La serie biográfica de Netflix no solo se centra en la carrera musical de Selena Quintanilla también muestra su infancia, los problemas económicos de su familia y los sacrificios que hizo para alcanzar la fama. La encargada de dar vida a la versión más joven de la Reina del Tex-Mex fue Madison Taylor Baez, quien sorprendió a todos con su interpretación y su increíble voz.

Madison Taylor Báez, de ascendencia hispana y filipina, nació el 24 de febrero de 2011 en Estados Unidos y creció en el condado de Orange en California. Empezó a cantar a los dos años cuando entonaba algunas canciones para su padre, Chris Baez, mientras él luchaba contra el cáncer de colon, según reportó ‘City of Hope’.

Tras notar el talento de su hija, en 2017, cuando Madison tenía siete años, su padre le enseñó el himno nacional de Estados Unidos y envió un video a los LA Lakers. Esto llevó a la pequeña a cantar el himno en uno de sus juegos.

Madison Taylor Baez es conocida como la Niña Himno (Foto: Netflix)

Asimismo, la joven actriz que interpreta a Selena de niña en la serie de Netflix, cantó en varios partidos de los Dodgers, los Rams, los Lakers, el Galaxy y los LA Kings, equipos de Los Ángeles en las ligas de béisbol, futbol americano, futbol soccer y hockey sobre hielo, respectivamente.

Aunque en “Selena: La serie” consiguió su primer rol importante, Madison Taylor Báez ha aparecido en algunos comerciales y en la película “The Tooth Racket” de 2019.

MADISON TAYLOR BAEZ EN “SELENA: LA SERIE”

Madison contó a Mujerista que, “No sabía mucho sobre Selena hasta que hice una audición para el programa. Mis padres eran grandes admiradores y me contaron todo sobre ella. Luego la investigué. Vi todos sus videos, la película de Selena y escuché toda su música. Instantáneamente me enamoré de ella y de su música. Inmediatamente me convertí en fan”.

“[Selena] significa mucho para mí. Ella es un gran ejemplo no solo para mí, sino para todas las niñas pequeñas, especialmente las latinas, de que tus sueños pueden hacerse realidad. Ella ha abierto muchas puertas”, agregó.

Además, confesó que encuentra algunas similitudes entre su vida y la de Selena: “Gran parte de la vida de la joven Selena es como la mía. Desde todas las prácticas, cantos, presentaciones, hasta las conversaciones sobre música con mi padre. La música y el canto en mi vida son parte de mi vida diaria. Nuestras familias han tenido muchas dificultades para tratar de encontrar el éxito en la industria de la música y la actuación”.