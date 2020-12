“Selena: La serie”, el nuevo éxito de Netflix que se centra en la vida de Selena Quintanilla, sigue dando de qué hablar. La producción ha hecho que pasajes de la vida de la estrella salga una vez más a la luz, y es que hablar de ‘Reina del Tex-Mex’ también es mencionar su trágica muerte, y por supuesto, a la autora de terrible crimen: Yolanda Saldívar.

En la serie biográfica del gigante del streaming, Yolanda Saldívar es interpreta por Natasha Pérez, una conocida actriz venezolana, quien habló, tras el éxito de “Selena: La serie”, sobre cómo fue interpretar al personaje clave en la historia de Quintanilla.

Aunque su aparición dura apenas unos breves segundos, fueron suficientes para crear tamaño impacto entre los usuarios de Netflix. ¿Quién es Natasha Pérez? A continuación todo sobre la actriz que interpreta a la mujer que asesina a la cantante en la bioserie.

Natasha Pérez es Yolanda Saldívar (Foto: Netflix)

QUIÉN ES: NATASHA PÉREZ, LA ACRIZ QUE HACE DE YOLANDA SALDÍVAR EN “SELENA, LA SERIE”

Natasha Pérez consiguió el papel de Yolanda Saldívar en “Selena: La serie” de Netflix y su aparición, aunque se da al final de la primera temporada, no pasó desapercibida. La intérprete de nacionalidad venezolana ya había hecho de villana en otras producciones, pero nada igual como su personaje en la serie de Selena Quintanilla.

Pérez es una de las voces hispanas de doblaje más destacadas en Estados Unidos. Su voz le ha dado vida a varios personajes de la serie “Yo soy Betty, la Fea”, a Kate en “Lost”, a Lexie Grey en “Grey’s Natomy” y a Susan en “Mujeres Desesperadas”.

Además de la actuación, lo suyo es la música. De hecho, la artista grabó un álbum musical en el que mezcló ritmos como el soul, funky y jazz de la mano de Armando Figueredo, ex tecladista de Los Amigos Invisibles.

SUS INICIOS…

En 2015, la actriz y comediante venezolano habló sobre sus inicios en el mundo de la actuación. Y es que de la mano de sus padres, ambos publicistas, Natasha Pérez hizo su primer comercial de leche materna a los 9 meses. A los 12 años firmó su primer doblaje para Revlon y a los 15 dobló la telenovela brasileña “Corazón gitano”.

Su interés por el teatro llegó de la mano sus tíos, Karla Luzbel y Daniel Clavero, con quien participó en numerosas obras. “Mi tía era toda una diva. En la sala había una foto enorme de ella con una boa”, contó Pérez entre risas en la entrevista para EFE y agregó “tenía muchas pelucas y trajes y podía jugar con ella y transformarme. Me divertía mucho”.

SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN “SELENA, LA SERIE”

Al principio, cuenta la actriz, pensó que era riesgoso para su carrera interpretar a la mujer que terminó con la carrera de la estrella mexicana, Yolanda Saldívar, pero fueron más las ganas de crecer que la llevaron a aceptar la idea. “Pensé que quería ver cómo es interpretar a un villano malvado. Desde la perspectiva del actor sonaba fascinante: diseccionar lo que sucede en la mente de alguien así”, contó Natasha Pérez a Entertainment Weekly.

Sin embargo, estaba tan entusiasmada por lo complejo del personaje y a la vez preocupada por su situación personal. “Como actriz también me preocupa mi seguridad. Muchas personas toman esto muy en serio y piensan que es real y, en este caso, el personaje es real pero no soy ella. No soy ella”, remarcó.

En otro momento, Natasha Pérez cuenta cómo pasó todo. “Recuerdo haber recibido este correo electrónico de mi agente y mi manager [sobre el casting] con una foto de Yolanda Saldivar. Noté en la foto que llevaba un chaleco similar al que acababa de ver colgado en el armario de mi madre”, cuenta.

“Sonaba fascinante desde el punto de vista del actor, analizar lo que ha pasado por su mente. Recuerdo haber trabajado con el director en la escena y me preguntó cómo me sentía. Le dije que me sentía en conflicto. La actriz que hay en mí está fascinada por el viaje de un personaje complejo, pero lo humano que hay en mí tiene todo tipo de sentimientos”, reveló.

Asimismo, la actriz contó que realizó muchas investigaciones sobre Saldívar, pues no era una figura pública. Incluso, pensó que sería beneficioso para ella conocerla para aprender lo que no pudo de los recortes de periódicos. La verdadera Saldívar sigue vida, cumpliendo una condena de cadena perpetua por la muerte de Selena Quintanilla.

“Investigué tanto como pude”, explicó. “Estaba interesada en conocerla aunque sabía que la persona con la que me encontraría sería un caparazón de la persona que ha estado en prisión y en confinamiento solitario durante tantos años. Mi interés era ver sus gestos y cómo habla. Pedí permiso para conocerla, pero para honrar a la familia, decidimos que sería mejor para mí no hacerlo. En cambio, pasé tanto tiempo buscando en Internet todo lo que pude sobre ella. También fui a la biblioteca para tratar de ver si puedo obtener más información de Laredo, Texas, a través de microfichas”, remarcó.

“La serie no trata sobre su muerte. Yolanda está ahí para agregar tensión a lo que está sucediendo, pero lo que pasa es tan hermoso porque es una artista encontrándose a sí misma. Todos fueron muy cuidadoso a la hora de manejar la historia. Desafortunadamente, Yolanda es parte de la trágica historia de Selena. Pero la belleza de todo esto es cómo su legado continúa hasta hoy a través de su música, su arte y, en realidad, toda su vida. Gracias a ella, podemos tener esta conversación hoy y celebrar una serie sobre una latina, protagonizado y escrito por latinos. Es algo hermoso”, sentenció.