Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex fue asesinada hace 26 años y hasta el día de hoy, esa herida no ha sido superada por su familia y mucho menos por sus fans. Yolanda Saldívar fue la mujer que jaló el gatillo y apagó la luz de esa joven cantante que se encontraba en la cima del mundo.

La expresidenta del club de fans de la estrella ha sostenido que la mató por accidente y aunque se declaró inocente, alegando que el tiroteo fue accidental, el tribunal la condenó por asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional hasta marzo de 2025.

Desde entonces, pasa 23 horas al día aislada en su celda separa del resto de reclusas para protegerla de las amenazas de muerte que le hacen los fans de Selena que están allí encarcelados en la Unidad de Mountain View en Gatesville, Texas.

¿CÓMO ES LA VIDA DE YOLANDA SALDÍVAR EN LA PRISIÓN?

Yolanda Saldívar fue sentenciada el 26 de octubre de 1995 y comenzó su condena el 22 de noviembre de ese mismo año. Desde entonces, su rutina no ha cambiado: amanece en su celda de unos 2,7 por 1,8 metros, ubicada en un área separada de la población general, estira las piernas unas horas en el área de esparcimiento, trabaja como conserje y luego regresa a su encierro perpetuo.

“No ha habido cambios verdaderos o significativos en el estatus de Saldívar en años y años”, dijo Jeremy Desel, portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas, a Univision. “Ella ha estado en el mismo escenario durante mucho, mucho tiempo”.

En cuanto al trabajo de Saldívar, Desel dijo no saber desde cuando ella limpia el área común de su cuadrilla y no quiso dar detalles de sus labores como conserje.

“Un conserje trabaja haciendo lo que hace un conserje”, dijo.

Antes de conocer a Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar era enfermera del Hospital Centro Médico (Foto: Facebook/Selena Quintanilla)

Con respecto a la salud de Yolanda Saldívar, el portavoz de la prisión agregó que no está al tanto de ningún problema médico que haya la asesina de Selena. Cuando Univision le preguntó si ella había dado positivo a coronavirus o no, Desel dijo que no podía dar esa información por asuntos de privacidad.

“No divulgamos el historial médico de los reos. Los historiales médicos de todos los reos están protegidos por ley”, dijo.

Yolada Saldívar, quien ahora tiene 60 años, será apta para solicitar libertad condicional en 2025.