Selena Quintanilla se encontraba en la cima del éxito cuando su vida fue apagada por Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques, quien le disparó tras una acalorada discusión. La noticia de su muerte, el 31 de marzo de 1995, causó conmoción en México y en toda la comunidad latina de los Estados Unidos, que no podía creer que la ‘Reina del tex-mex’ había partido a sus 23 años.

Debido a que su deceso, hace más de 25 años, aún sigue causando dolor en los seguidores de una de las máximas exponentes de la música latina, te damos a conocer cómo fue el emotivo funeral de “la artista latina más influyente y de mayores ventas de la década de 1990”, nominación hecha por la revista Billboard.

En 2016 y 2020 su colaboración póstuma con MAC Cosmetics se convirtió en la colección de cosméticos más vendida de esa empresa y en una de las más vendidas de la historia. (Foto: EMI Music)

EL FUNERAL

El 2 de abril de 1995 se realizó una exhibición pública del ataúd de la cantante en el Auditorio Bayfront en la ciudad de Corpus Christi, el cual cambió de nombre al año siguiente en su honor llamándose Auditorio Selena.

Durante este acto, el padre de la intérprete de “Amor prohibido” decidió abrir el féretro de su hija para que todos la vieron, luego de surgir rumores de que el ataúd estaba vacío. Algo que años después hizo arrepentir a Abraham Quintanilla. Todo fue cubierto por la agencia AP, que difundió un video que ahora puede encontrarse en YouTube.

En el funeral estaban su esposo Chris Pérez y la familia de Selena. En el video se ve a gran cantidad de personas asistir al auditorio y dar el pésame a sus seres queridos. En el fondo está el ataúd rodeado de arreglos florales blancos.

Antes del entierro se realiza una misa, todos los asistentes tienen rosas blancas para despedirse de ella. En otras imágenes se ve cómo colocan las flores sobre su féretro.

Aunque todos estaban afectados por la muerte de Selena, su madre y esposo Chris fueron quienes estaban totalmente angustiados.

CONSECUENCIAS DE ABRIR EL FÉRETRO

En una entrevista que Abraham Quintanilla tuvo en 1995 con Cristina Saralegui, aseguró que el haber abierto el ataúd de su hija Selena fue una decisión de la cual se arrepiente.

“Yo decidí abrir el ataúd porque ese mismo día que estaba el cuerpo de Selena ahí, la gente estaba en fila pasando, varias señoras empezaron a reclamar que no era verdad, que no estaba muerta, que no había un cuerpo, entonces, yo decidí que lo abrieran para probar y fue un error de lo más grande que hice”, señaló.

El papá de la cantante manifestó en aquella charla que muchas personas lucraron con la imagen de la cantante en el ataúd e incluso hasta playeras con esta imagen se llegaron a vender, lo que causó la indignación de su familia. “Tomaron fotos, después las vimos en playeras, en revistas por donde quiera, si tuviera que hacerlo otra vez, jamás lo haría”.