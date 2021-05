Selena Quintanilla, la “Reina de la Tex-Mex”, partió en 1995, al ser asesinada en Texas por su fan y empleada Yolanda Saldívar, en medio de muchos rumores. La noticia de su muerte, con apenas 23 años, causó conmoción en México en la comunidad latina, que hasta ahora la llora, pero también recuerda, baila y canta canciones.

Su talento, sin duda, ha trascendido a la muerte. Era muy querida y muestra de ella fue el masivo y emotivo, del que ahora se conocen más detalles, sobre todo uno del que su padre se arrepentirá toda la vida. Aquí te lo contamos.

El entonces auditorio Bayfront fue el lugar elegido para dar el último adiós, a la intérprete de “Bidi bidi bom bom” y “Techno Cumbia”. Al año siguiente, en 1996, este lugar cambio de nombre y ahora se llama auditorio Selena, en honor a la cantante.

Fue asesinada por su fan y empleada Yolanda Saldívar.

El funeral fue cubierto por la agencia AP, que en su momento difundió un video, que ahora se puedo encontraren YouTube. En las imágenes se ve al esposo Chris Pérez y a la familia de Selena muy afectados por la tragedia, en especial su madre. También se puede observar a personas entrando al recinto y darle el pésame a la familia.

“FUE EL ERROR MÁS GRANDE QUE HICE”

Chris Pérez, Selena Quintanilla y su padre, Don Abraham Quintanilla.

Algo que llamó la atención en el velorio de Selena Quintanilla fue que su padre, Abraham Quintanilla, decidió abrir el féretro con el fin de que la prensa y las demás personas se dieran cuenta que en realidad el cuerpo de su hija estaba ahí, pero tiempo después reveló que se arrepiente de haberlo hecho.

“Yo decidí abrir el ataúd porque ese mismo día que estaba el cuerpo de Selena ahí, la gente estaba en fila pasando, varias señoras empezaron a reclamar que no era verdad, que no estaba muerta, que no había un cuerpo, entonces, yo decidí que abrieran (el ataúd) para probar y fue un error de lo más grande que hice”, se lamentó en una entrevista con Cristina Saralegui.

Al ver el cuerpo de la cantante, se dispararon los flashes y las imágenes comenzaron a circular en revistas y hasta en polos. “Fue un error lo que hice, tomaron fotos y después las vimos en playeras (polos), en revistas. Si tuviera que hacerlo otra vez, jamás lo haría”, añadió muy arrepentido.

El papá de Selena indicó que otra situación que lastimó mucho a su familia, fueron los rumores que surgieron con respecto a su asesinato, que señalaban que la muerte de la “Reina del Tex-Mex” fue como consecuencia de un supuesto triángulo amoroso.