La actriz Selin Genç , quien destacó en la telenovela “Tierra Amarga” por su papel de Gülten, la empleada y confidente de Züleyha, ha revelado a qué actores internacionales admira. ¿Sabes quiénes son?

Gülten, el personaje de “Tierra Amarga” encarnado por la joven y talentosa actriz Selin Genç, partió de la serie en el episodio 120 de la cuarta temporada, lo cual conmocionó a toda la ciudad de Çukurova , así como a la audiencia.

El personaje perdió la vida junto a Saniye, cuando fueron arrolladas cuando cruzaban distraídas la pista. Luego de paso por la exitosa “Bir Zamanlar Çukurova”, la actriz turca alista nuevos proyectos y revela a qué artistas de Hollywood admira.

¿A QUIÉNES ADMIRA SELIN GENÇ, LA ACTRIZ QUE HACE DE GÜLTEN EN “TIERRA AMARGA”?

La actriz Selin Genç, quien hizo de Gülten en “Tierra Amarga”, contó que tras su participación en la exitosa telenovela, que está en su cuarta temporada, ahora analiza qué hacer con su futuro actoral. Cuándo le preguntaron cuáles son sus metas, prefirió no revelarlas, pero si respondió a la interrogante sobre que actores de la industria admira.

Ella habló sobre los artistas de su generación: “Todos tenemos artistas maestros de los que estamos contentos de haber vivido en el mismo período. Mencionaré algunos nombres de la nueva era en lugar de nombres clásicos”, dijo.

La primera en su lista es Zendaya, la actriz de “Euphoria” y “Spiderman no way home”. “Me encanta su espíritu y su actitud hacia la actuación”, dijo la actriz turca. En cuanto a los hombres, Freddie Highmore, el protagonistas de The Good Doctor, y Tom Holland, conocido -hasta ahora- como el último Spider-Man y pareja actual Zendaya.

Selin Genç, la joven actriz que apareció ante el público por primera vez con Érase una vez en Çukurova y la crítica la ha ovacionado. ¿Cuál será su nuevo proyecto?

Zendaya, una de las actrices favoritas de la actriz turca Selin Genç (Foto: Getty Images)

¿QUIÉN ES LA ACTRIZ SELIN GENÇ?

Selin Genç nació el 21 de junio de 1994 en Estambul. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Işık, además, tomó lecciones de actuación en el Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal Dilek Sabancı, y recibió clases de Rabia Sultan Düzenli, Fatoş Koçak y Nisan Akman en Mam’art Atelier.

Después de comenzar a trabajar con su manager Ali Sabuncugil, tomó lecciones de actuación frente a la cámara de Serkan Altıntaş. Se ganó el reconocimiento del director y productor con su audición, y consiguió su primer rol actoral en “Tierra amarga”.

¿DE QUÉ TRATA “TIERRA AMARGA”?

En la primera temporada de “Tierra Amarga” se centra en la historia de un amor legendario, que comienza en Estambul en la década de 1970 y continúa en la tierra de Çukurova. La pareja de enamorados, Züleyha y Yılmaz, decide ocultar su identidad y mudarse de Estambul, debido al asesinato que Yilmaz cometió para proteger a su amada de una agresión sexual.

El destino los lleva a Çukurova, específicamente al pueblo de Adana, donde deciden hospedarse y trabajar en la granja de Hünkar Yaman y su hijo Demir, quien se enamorará de la joven sin saber que su corazón le pertenece a Yilmaz. Para mantener el anonimato, los dos enamorados deciden fingir ser hermanos ante la sociedad local. Esto les cambiará la vida para siempre, pues tomarán rumbos separados.

En las siguientes entregas, tras perder a los dos hombres de su vida, Züleyha debe seguir adelante con sus hijos. En su nuevo camino encuentra un nuevo amor y otros enemigos que amenazan su felicidad.