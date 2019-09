Selma Blair: así es hoy la vida de la actriz que padece esclerosis múltiple

Selma Blair es una actriz conocida por su actuación en diversas películas de Hollywood, pero alcanzó el éxito al ser parte de las cintas “Legalmente rubia” y “Hellboy”. La intérprete de 47 años se encontraba en la cima de su carrera cuando fue diagnosticada con esclerosis múltiple en octubre de 2018 y aunque la enfermedad es muy dura, ella asegura que nada la detendrá.



En una entrevista con la revista ‘People’, la actriz ha contado sobre las dificultades que sufre día a día con la enfermedad y también se ha sincerado sobre como su hijo Arthur ha enfrentado la enfermedad que sufre su madre y como la acompaña en estos momentos más duros de su vida.



Selma Blair ha confesado que cuando le diagnosticaron la enfermedad, ella sintió mucho miedo, pero luego entendió que había encontrado la paz donde menos lo esperaba. "Cuando me diagnosticaron con esclerosis múltiple lloré: no eran lágrimas de pánico, eran lágrimas de alivio saber que ahora tenía que ceder ante un cuerpo que había perdido el control", aseguró.



Luego de un año de haber sido diagnosticada con esta enfermedad, la vida de la actriz ha cambiado mucho y en esta nota te contaremos como es que Selma Blair pasa su día a día con esclerosis múltiple.

Selma Blair comparye en sus redes sociales todo lo que vive día a día con la enfermedad ue la aqueja (Foto: Instagram) Selma Blair comparye en sus redes sociales todo lo que vive día a día con la enfermedad ue la aqueja (Foto: Instagram)

EL DIAGNOSTIC DE SELMA BLAIR

En octubre del año pasado la actriz compartió un mensaje en Instagram para hablar de su enfermedad, un mal crónico del sistema nervioso central que ocasiona dolor, problemas de coordinación y fatiga.



Blair recibió el diagnóstico en agosto, después de años de haber presentado síntomas.



El aquel momento, Selma escribió un extenso mensaje y le dio gracias a las personas que están a su lado apoyándola.



El extenso mensaje que escribió para contar sobre su enfermedad (Foto: Instagram) El extenso mensaje que escribió para contar sobre su enfermedad (Foto: Instagram)

¿CÓMO ES LA VIDA DE SELMA BLAIR CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE?

Casi un año después de haber recibido el diagnóstico, Selma Blair vive días buenos y malos, sin saber nunca qué esperar de su cuerpo y su mente cuando se levanta.



La actriz es una gran luchadora y no ha permitido que la enfermedad acabe con su gran seguridad y sentido del humor, así que hace unos días compartió a través de su cuenta de Instagram una buena noticia, dentro del complejo cuadro de salud que atraviesa, y al que le está dando pelea.



La intérprete de 47 años subió una imagen de su cabeza rapada, y anunció que terminó una dura ronda de tratamiento contra la enfermedad del sistema nervioso que afecta el cerebro y la médula espinal.



“Hoy me dan el alta del cuidado del increíble equipo de enfermeras y técnicos y del visionario doctor que cree en mi cura tanto como yo”, escribió la actriz de Legalmente rubia en el posteo donde se la ve en el hospital donde pasó tantas horas. “Esto ha sido un proceso y continuará siéndolo. Me encuentro inmunocomprometida por los próximos tres meses, al menos. Así que nada de besos por favor. Quise asegurarme de que todas las complicaciones estuvieran en un lugar privado, y atravesamos eso de manera brillante”, aseveró, y brindó un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido.



Selma Blair contando como es su vida (Foto: Instagram) Selma Blair contando como es su vida (Foto: Instagram)

Selma Blair también se ha dado un tiempo para ser parte de una producción fotográfica para la revista People, a la cual le contó que festeja cada paso que da.



“¡Celebro darme una ducha como ponerme delineador!”, expresó la actriz, quien es acompañada por su hijo Arthur, quien le cortó el pelo para el tratamiento, como mostró su mamá en las redes.



“Me sorprende su resiliencia (…) y terminar el tratamiento es el mejor regalo que puedo hacerle”, declaró.

Blair contó que su hijo le cortó el cabello para iniciar su tratamiento (Foto: Instagram) Blair contó que su hijo le cortó el cabello para iniciar su tratamiento (Foto: Instagram)

No cabe duda que Selma Blair es una gran mujer, muy luchadora y que la enfermedad nunca le hará perder ni el humor, ni la personalidad y siempre está lista para luchar y superara cada uno de los desafíos de la vida.