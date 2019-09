Semana de la Moda de Nueva York: los momentos más resaltantes del evento primavera-verano 2020

La Semana de la Moda de Nueva York llegó a su fin dejando una serie de sorprendentes presentaciones sobre la pasarela más famosa de los Estados Unidos. Reconocidos diseñadores, propuestas arriesgadas como vestidos robóticos e invitados llenos de glamour entre los que destacan Nicole Kidman o Yalitza Aparicio también se robaron las miradas. Aquí te presentamos un resumen de los mejores momentos del evento.

Michael Kors y Marc Jacobs pusieron el broche patriótico



La última jornada de la Semana de la Moda de Nueva York coincidió con el aniversario del 11-S y ambos diseñadores mostraron dos colecciones "made in USA": una clásica y la otra extravagante.



Para el desfile, Michael Kors contó con Bella Hadid y Kaia Gerber y recreó un parque con árboles dentro de una nave industrial de Brooklyn. Él vistió la primavera-verano 2020 de colores azul marino, beis, blanco y negro, con pinceladas de color en verde y amarillo, y propuso discretos estampados de puntos, rombos, cuadros de Vichy, flores y leopardo. También hubo una mezcla de estilo "preppy", militar y náutico, con piezas entalladas propias de los años cuarenta, todo reflejado en vaqueros ligeramente anchos, faldas y vestidos con volantes, jerséis y suéters con lentejuelas o tachuelas, y chaquetas "blazer" o trencas.



Marc Jacobs presentó un desfile que sobresalió por su libertad artística bajo el fondo musical de "Dream a Little Dream of Me", en referencia al sueño americano. Él modernizó el traje de chaqueta y pantalón: completamente cubierto de lentejuelas púrpura; o en acabado brocado y flores bordadas; o masculino y estampado con cuadros; o de tonos pastel bajo brillo iridescente, que lució la modelo Coco Rocha.



Vestidos robóticos en la pasarela



Los vestidos fueron creados con un kit diseñado por la exmodelo estadounidense-alemana Anina "Net" Trepte, fundadora de la empresa 360Fashion Network, que permite que diseñadores que no saben programar utilicen la tecnología en sus prendas. Llamó mucho la atención uno perfecto para la era post #MeToo, con apliques de hojas metálicas en un hombro que se agitan y tintinean cuando alguien se acerca demasiado, gracias a sensores de movimiento ocultos.



La invitada especial a la exposición de vestidos robóticos fue Sophia. No una persona, sino un robot creado por Hanson Robotics de rostro y gestos tan similares a los de un humano que provoca escalofríos con sus naturales pestañeos.



"Sophia está aquí para defender la inclusión y la diversidad mientras nos adentramos en el mundo de los derechos LGBTQAI", subrayó Anina, el "AI" en referencia a la inteligencia artificial, según detalla AFP.



Yalitza Aparicio elegante e imponente



La actriz Yalitza Aparicio fue una de las grandes invitadas al desfile de Michael Kors y estuvo junto a Nicole Kidman y Kate Hudson a orillas de Brooklyn, en un invernadero decorado con una variedad de árboles y plantas.



Nominada a un Oscar a principios de año por su trabajo en "Roma", llevó un vestido plateado cruzado con volantes diseñado por Kors y conversó con Kidman antes del show.



"Michael Kors fue uno de los primeros diseñadores que me brindó sus diseños para vestirme durante la temporada de premios", dijo la actriz mexicana, "así que tengo la oportunidad de tener una nueva experiencia en el mundo de la moda".

La nueva colección de Pyer Moss



El Kings Theatre de Brooklyn, en Nueva York, fue el escenario que albergó la presentación de la Reebok by Pyer Moss Collections 3 y 3.5, en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York.

En esta colección se presentó la nueva zapatilla Experiment 4 - Fury Trail, el último estilo en unirse a su colección de calzado. La zapatilla fue diseñada como un objeto sagrado, observando dos combinaciones de color en la pasarela, incluyendo negro/arcilla, tostada/amarillo de otoño y rojo primario/trampa de arena /azul sediento. Se lanzarán combinaciones de colores adicionales con la Colección 3.5 en la primavera de 2020.



El debut de las colecciones viene inmediatamente después del anuncio de Reebok Studies, una nueva división en Reebok donde el fundador y diseñador de Pyer Moss, Kerby Jean-Raymond, se desempeñará como Director Artístico.



Pyer Moss ha hecho una alianza con la marca deportivas para romper los paradigmas de la moda. (Foto: Reebok) Pyer Moss ha hecho una alianza con la marca deportivas para romper los paradigmas de la moda. (Foto: Reebok)

Rihanna y un gran derroche de sensualidad



El show de la marca de lencería de la estrella del pop Rihanna, Savage x Fenty, fue el evento más exclusivo y al que solo se podía acceder con invitación. En el desfile participaron muchas celebridades como las hermanas Bella y Gigi Hadid y la supermodelo puertorriqueña Joan Smalls, la modelo Cara Delevingne o la cantante Normani.



La marca de Rihanna se presenta como el opuesto de Victoria Secret -obsesionada por la delgadez-, con corsets acordonados y tangas de estampado floral, shorts varoniles o sujetadores de cuello alto para todos los tipos de cuerpos.



Coach busca el cambio



El diseñador de Coach, Stuart Vevers, precisó a AFP que "quería una colección que fuese sobre el cambio y también algo que fuese más minimalista y positivo, optimista, mirando al futuro de la nueva década".



Aunque el cuero estuvo presente en esta colección, Vevers no lo hizo protagonista, jugando así con el legado de la marca pero otorgándole un toque de frescura.



El diseñador británico, que presidió el lanzamiento de la línea de prêt-à-porter de Coach en 2015, regresó a los básicos, ofreciendo chaquetas, faldas y pantalones de cuero, muchas veces haciendo juego.



Óscar de la Renta, más latino que nunca



La firma de Óscar de la Renta evocó sus raíces latinas en la Semana de la Moda de Nueva York con un desfile colorido y exuberante. En el Cunard Building, un edificio de estilo neorenacentista en el corazón de Wall Street, dispuso una pasarela llena de plantas y cestos de fruta.



Para la primavera-verano 2020 propuso vestidos y caftanes ligeros en lujosa seda estampada con flores o rayas en tonos amarillos, béis y rosa palo. La elegancia de De La Renta reunió a multitud de caras conocidas como la editora Anna Wintour, las actrices Priyanka Chopra y Katie Holmes, la diseñadora Carolina Herrera o la modelo española Eugenia Silva.