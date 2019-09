“El señor de los cielos”: ¿por qué Rafael Amaya no asistió a la fiesta de fin de grabaciones?

La séptima temporada de “El señor de los cielos” (The Lord of the Skies en inglés) aún no tiene fecha de estreno oficial, pero de acuerdo con People en español, empezó a rodarse el lunes 27 de mayo en México. Aunque Telemundo no ha revelado detalles sobre los nuevos episodios, esta semana, la cadena televisiva celebró el fin de grabaciones de la serie que promete ser la mejor de todas sus antecesoras.

Con una gran fiesta de despedida, Telemundo celebró en México el cierre de las grabaciones de la séptima temporada de su exitosa superserie “El señor de los cielos”.

Al evento llegaron los actores de la ficción así como algunos miembros del equipo de producción, quienes disfrutaron al máximo de la recepción a juzgar por las imágenes que se compartieron a través de las redes sociales.

Sin embargo, no estuvieron todos y eso se notó. El gran ausente, como se veía venir, fue su protagonista, Rafael Amaya, quien no se dejó ver durante la celebración. La ausencia del actor mexicano se prestó para las especulaciones y rumores.

Parte del elenco principal de "El señor de los cielos" en la fiesta de fin de grabaciones que realizó Telemundo.

¿POR QUÉ RAFAEL AMAYA NO ASISTIÓ?

Una de las razones por las que Rafael Amaya no asistió a la celebración por el fin de grabaciones de “El señor de los cielos” es, según medios especializados, que Telemundo al parecer ha decidido guardar a su estrella para que su reaparición en la pantalla sea aún más grande del que se ya se espera.

Por otro lado, no se descarta que la ausencia de Amaya al evento tiene que ver más con el distanciamiento del intérprete con la producción tras los problemas reportados en la temporada anterior.

Como recordarás, en la sexta temporada de “El señor de los cielos”, Aurelio Casillas recibió una serie de disparos que lo dejaron en coma; sin embargo, en el episodio final dio una señal de su recuperación.

La ausencia de Rafael Amaya no respondió a un giro argumental, como se dijo en un comienzo, sino a una enfermedad que el actor contrajo durante las grabaciones de la telenovela en Turquía. “Él se enfermó de histoplasmosis, una infección respiratoria que adquirió luego de haber grabado en una cueva donde había murciélagos. Se grabó un capítulo de ‘El señor de los cielos’ en una cueva donde había heces de murciélago, que aspiró por accidente y así contrajo el hongo”, se dio a conocer en su momento.

Rafael Amaya y Gala Montes en "El señor de los cielos".

Tras este serio problema, Amaya optó por alejarse de las cámaras e incluso desapareció de las redes sociales. Tampoco ha participado de eventos públicos, salvo la promoción que grabó con Telemundo para celebrar las fiestas del fin del año 2019. No obstante, el especial pudo realizarse con mucha anticipación, por lo que no era garantía de la reaparición de Amaya.

Telemundo no realizó ninguna declaración al respecto durante meses. El elenco tampoco sabía nada.



Por otro lado, ante la falta de un pronunciamiento oficial sobre la ausencia del actor mexicano en la serie, crecieron rumores sobre problemas entre Amaya y Telemundo.



Según una publicación de la revista TVNotas, Amaya amenazó a los ejecutivos de Telemundo con demandarlos por poner en riesgo su salud, argumentando que no tomaron las precauciones debidas para evitar la infección. También señaló que, como parte de sus inconformidades, el actor solicitó un aumento de sueldo, pero la televisora se negó y en su lugar le exigió que volviera a trabajar de inmediato.

En tanto, la cadena de televisión señaló que “todo sigue igual” en cuanto a la relación y contrato con la estrella mexicana; además, aseguró que Rafael Amaya “es talento exclusivo de Telemundo”.

Rafael Amaya dejó la serie a mitad de la temporada 6 por problemas de salud.

Finalmente, en mayo de 2019, Telemundo confirmó el retorno de su actor exclusivo. Hoy Rafael Amaya está de vuelta en el trabajo, aunque todavía no hay mucho material de él. Incluso el actor sigue alejado de los reflectores fuera del set. Prueba de ello es la ausencia en los eventos de la cadena televisiva. ¿Acaso es una estrategia de marketing de Telemundo o realmente ya no existe ninguna relación entre el actor y la producción?