“El señor de los cielos”: ¿cuándo será estrenada la temporada 7 de la telenovela de Telemundo?

A mediados de 2018, Telemundo confirmó que “El señor de los cielos” ("The Lord of the Skies" en inglés) tendrá una séptima entrega de cara a su temporada 2019-2020 para alegría de todos los fans de la serie. Aunque por ese entonces, persistía la duda de si Rafael Amaya reaparecería como el narcotraficante Aurelio Casillas en los nuevos episodios, meses después del anunció también se anunció el regreso del actor a la telenovela.

Como se recuerda, Aurelio Casillas, el ‘Señor de los cielos’, desapareció a mitad de la sexta temporada de la serie, al tiempo que Amaya hacía lo propio de la vida pública. A raíz de este episodio se empezó a tejer rumores en torno a su persona. Incluso se dijo que su salud no era la mejor. Sin embargo, la misma Telemundo aseguró que el actor regresará en la séptima entrega, cuyas grabaciones ya empezaron.

El jueves 9 de mayo, la cadena de televisión confirmó el retorno de su estrella y del elenco principal del show, uno de los más vistos del prime time en Estados Unidos para el público latinoamericano.

“La nueva temporada de la serie contará con el regreso de talentos como Rafael Amaya, Matías Novoa, Robinson Díaz, Carmen Aub e Isabella Castillo”, detalló la casa televisiva a través de un comunicado que despejó el camino para el retorno de “El señor de los cielos”.

Además, se sabe que completarán el elenco de la nueva entrega: Karla Carrillo (Corina Saldaña), Luis Aravena (Ismael Casillas), Fernando Noriega (El Rojo), Alejandro López (El Súper Javi), Álex Walerstein (El Greña), Ninel Conde (Evelina), Alberto Guerra (El Chema) y Dayana Garroz (Ámbar).

• SINOPSIS DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS” TEMPORADA 7

“Aurelio Casillas, quien ha recuperado toda la fortuna que perdió y finalmente siente la necesidad de retirarse. Pero es tiempo de retribución, el odio que sembró desde que vendió su alma al demonio del narcotráfico ahora está llamando a su puerta con la cara y la sangre de las muchas personas inocentes que él destruyó. Aurelio comprenderá que sus riquezas son una ilusión, y que después de haber sido el gran cazador que era, ahora se convertirá en la presa. Las mujeres que maltrató, los hombres que traicionó, las marionetas políticas que puso en el poder. ¿Ha llegado el momento de que Aurelio pague por sus pecados?”, señala la sinopsis de la telenovela.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA TEMPORADA 7 DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”?

La sexta entrega de “El señor de los cielos” dejó varias interrogantes que serán resueltas en los nuevos episodios de la serie. Los Casillas, con Amado ‘Águila Azul’ e Ismael a la cabeza, y el Chema se unieron para acabar con ‘El Cabo’, pero no lograron matarlo, solo reducir sus fuerzas.

En tanto, aunque Evelina (Ninel Conde) logró escapar y pasó un tiempo con su padre y pudo dar a luz a su hija con tranquilidad en República Dominicana, el narco reapareció en su vida.



Para salvar a su familia, Amado decidió entregarse a las autoridades mexicanas. Así, mientras su familia escapaba, hizo frente a la DEA, y cuando los oficiales intentaron registrar su casa, les dijo que no quedaba nadie y todo explotó por los aires.



¿Qué pasará con Amado? ¿Cómo será reintroducido Aurelio Casillas? ¿‘El Cabo’ logrará derrotar a Aurelio? ¿Qué sucederá en las próximas elecciones presidenciales de México?

Sobre el regreso de Amaya, Novia dijo algunas cosas, sobre todo para responder a sus críticos que lo acusaron de intentar suplantar al actor mexicano.



“Muy bien, es su serie, tiene que regresar, así que les va a encantar, van a estar pegados a la pantalla”, manifestó.



“La gente cree que uno llegó y decidió quitarle el lugar al personaje de Aurelio. Solo puedo decir que yo solo interpreto a un personaje que ya estaba escrito en la historia. Solo soy un actor más al que llamaron para realizar esta interpretación. Es bueno darle una oportunidad a la historia y creo que les está gustando lo que han visto”, agregó en su momento el actor chileno sobre su llegada a la producción y las especulaciones que hacían los fanáticos en las redes sociales.

“Así como sucede en serie americanas, las historias pueden ir dando giros, lo mismo va sucediendo en este caso, entramos a darle vida a otros personajes que llegan a aportar cosas interesantes a este proyecto, sin quitarle lugar a nadie porque es imposible, pero sí refrescando la historia”, finalizó.

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 7 DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”

La séptima temporada de “El Señor de los Cielos” llegará, según lo dio a conocer Telemundo y las cuentas oficiales de la telenovela el lunes 14 de octubre de 2019 a las 22 horas de Estados Unidos.