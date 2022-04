La telenovela “Hercai: amor y venganza” no solamente se convirtió en la favorita del público por la historia que relataba, sino también por los actores que demostraron su gran profesionalismo al momento de interpretar a cada personaje. Un ejemplo de ello es Serdar Özer quien hizo el papel de Cihan que, en la ficción, era un hombre cuya presencia generaba temor por ser uno de los villanos.

“Hercai” es una telenovela protagonizada por Ebru Şahin y Akin Akinözü quienes interpretaron a Reyyan y Miran, respectivamente, en una historia de amor, odio y venganza que traspasó fronteras convirtiéndose en uno de los dramas otomanos con mayor teleaudiencia a nivel internacional.

En esta producción también aparece un gran elenco de actores entre los que destacan Ayda Aksel, Ayşegül Günay y Serdar Özer cuyos roles dieron mucho que hablar.

Serdar Özer es un actor turco que ha participado en distintas telenovelas (Foto: Serdar Özer / Instagram)

Precisamente, Serdar Özer tuvo una excelente participación con su personaje Cihan que fue -en la ficción- una persona temida por muchos y quería convertirse en el asesino de Miran.

Pero dejando de lado al personaje que interpretó en la exitosa telenovela “Hercai”, Serdar Özer es un reconocido actor en Turquía y a lo largo de su trayectoria como profesional ha realizado más de veinte producciones entre telenovelas, series y películas.

¿QUIÉN ES SERDAR ÖZER?

El actor Serdar Özer nació en la ciudad de Estambul (Turquía) el 21 de enero de 1980. Actualmente, a sus 42 años es un actor con gran trayectoria en su país.

Luego de cursar sus estudios básicos de primaria y secundaria, también se inclinó por seguir la carrera de turismo. Es por ello que estudió gestión turística y hotelera en la Girne American University.

Pero fue su pasión por la actuación que lo hizo dedicarse totalmente a esta profesión. Fue así que en el 2003 debutó como actor en la serie “Hekimoğlu”. Tras ello, también fue invitado a participar en importantes series de la televisión.

Serdar Özer tuvo una excelente participación en "Hercai". Aquí se le ve en una escena (Foto: Serdar Özer / Instagram)

Transcurría el 2014 y pudo ser parte de la serie “El día en que se escribió mi destino” donde hizo el papel de Maksut. En el 2017, integró el elenco de “Tell Me to Love Me”. Pero su fama incrementó al ingresar a “Hercai”, producción que se convirtió en la favorita de miles de personas.

Actualmente, Serdar Özer está casado con Çigdem Özer con quiene tiene un hijo.

Serdar Özer junto a un grupo de actores que forman el elenco de "Hercai" (Foto: Serdar Özer / Instagram)

FOTOS DE INSTAGRAM DE SERDAR ÖZER