En el medio artístico turco han surgido fuerte rumores que señalan que la actriz Serenay Sarikaya y el actor Burak Deniz habrían iniciado un romance. Desde que los artistas han comenzado a trabajar juntos en “Sahmeran”, la nueva serie de Netflix donde son protagonistas; las especulaciones sobre el vínculo que hay entre ellos han ido en aumento.

Si bien la primera temporada de “Sahmeran”, que se empezó a grabar a finales de 2022 en las localidades turcas de Adana, generó mucha expectativa entre el público por la presencia de Serenay Sarikaya y Burak Deniz. Pues, ahora, todo parece indicar que la química de los actores ha sobrepasado la pantalla.

Y es que tanto Serenay Sarikaya como Burak Deniz han adquirido un gran renombre en los últimos años en el medio artístico turco. Mientras Sarikaya triunfó en la serie juvenil “Medcezir” y en el teatro musical “Alize”; Burak Deniz cosechó éxitos con la novela “Marasli” y las producciones “Hayat, amor sin palabras” y “Nuestra historia”. Sin duda, son dos grandes estrellas que se han robado toda la atención mediática. Entonces, ¿es verdad que están juntos? Aquí te lo contamos.

Burak Deniz es un reconocido actor turco que ha protagonizado varias series de televisión (Foto: Burak Deniz / Instagram)

SERENAY SARIKAYA Y BURAK DENIZ, ¿SON PAREJA?

Ni Serenay Sarıkaya ni Burak Deniz se han pronunciado sobre los rumores que señalan que ellos son novios. De hecho, no han confirmado ni desmentido los comentarios que han comenzado a circular dentro del medio artístico turco y en la prensa de espectáculos.

Lo cierto es que hace unos días los medios turcos expusieron la visita que realizó el actor Burak Deniz por la zona donde vive su colega y compañera de trabajo Serenay Sarıkaya. Esto ha avivado los rumores de un posible romance entre ellos.

Serenay Sarıkaya triunfó en la serie juvenil “Medcezir” y en el teatro musical “Alize” (Foto: Serenay Sarıkaya/ Instagram)

EL PASADO AMOROSO DE SERENAY SARIKAYA Y BURAK DENIZ

Serenay Sarıkaya es conocida por haber sido la novia de Kerem Bürsin durante cuatro años. Tras su noviazgo con el protagonista de “Love Is in the Air”, la actriz turca inició una relación sentimental al actor Cem Yilmaz. Luego comenzó un romance con Umut Evirgem, con quien terminó el pasado mes de octubre.

Por su parte, Burak Deniz tuvo un noviazgo con la modelo y actriz Didem Soydan. Esta historia inició en octubre de 2020 y un año después se habló de una ruptura entre ellos. Sin embargo, en abril se especuló sobre una reconciliación, hasta hace pocas semanas cuando los medios turcos volvieron a señalar que volvieron a terminar la relación.

Esta vez, según recoge Diez Minutos, la causa de la ruptura sería por los rumores de un posible romance entre Deniz y Sarikaya durante las grabaciones de la primera temporada de la serie “Sahmeran”.