Netflix ha continuado apostando por nuevas producciones que han tenido éxito en festivales internacionales para luego distribuirlas en su catálogo oficial. El pasado mes de febrero recuperó “La trinchera infinita” y en marzo arrasó con “El hoyo”. Ahora mantienen esa estrategia y estrenan el filme biográfico “Sergio” (Greg Barker), que llegó a la plataforma de streaming el pasado 17 de abril.

La cinta se pudo ver el pasado mes de enero en el Festival de Sundance y ahora da el salto a la pequeña pantalla gracias a la plataforma de streaming. “Sergio” está protagonizada por los actores Wagner Moura y Ana de Armas, además cuenta con la dirección de Greg Barker.

“Sergio” narra la vida de Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura), un hombre carismático y complejo que ha desempeñado gran parte de su carrera profesional como diplomático de alto rango de Naciones Unidas (Foto: Netflix)

La película retrata la vida del diplomático de las Naciones Unidas, Sergio Vieira de Mello, interpretado por Wagner Moura, el inolvidable Pablo Escobar de la exitosa serie “Narcos”, también de Netflix. En ella Ana de Armas es la amada de este defensor de los derechos humanos y la paz en el Irak sumido el caos tras la invasión estadounidense.

Junto a ellos, completan el elenco lo completan Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead), Brian F. O’Byrne (The Magicians), Will Dalton, Clemens Schick (Casino Royale) y Bradley Whitford (El mentalista, Los archivos del Pentágono). La película surge a partir de un guión de Craig Borten.

LA HISTORIA REAL DE SERGIO VIEIRA DE MELLO

La película está basada en Chasing The Flame, la biografía del diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello que supuso el premio Pulitzer en 2003 a su autora Samantha Power, periodista y embajadora de las Naciones Unidas años después (2013-2017).

El protagonista, en la piel de Wagner Moura en la película, fue un alto rango de la ONU. Aunque se formó en Filosofía en la Universidad de París obtuvo un doctorado en Ciencias Humanas y Letras en 1985 pero su protagonismo comienza con su carrera dentro del organismo internacional, más de 30 años al servicio de las necesidades globales. De hecho, su relevancia fue tal que llegó a sonar como candidato para suceder a Kofi Annan cuando este dejase el cargo de secretario general.

El período representado en Sergio recoge el ocaso de su vida profesional, desde el momento en que decide dejar la diplomacia en lugares convulsos azotados por el conflicto, el terrorismo y las revoluciones. Por fin se ve preparado para cerrar ese capítulo y apostar por el una vida sencilla de descanso al lado de su pareja, Annie Personnaz, renombrada como Carolina Larriera para la película, a quien da vida Ana de Armas.

Pero antes de su retirada a una existencia más tranquila en familia decide aceptar el último encargo en Bagdad, ciudad sumida en el caos tras la invasión de EE.UU. por aquel entonces. Su labor allí es aprovechar sus dotes como negociador para calmar los ánimos y generar algo de paz en medio del caos. Las duras condiciones de Irak tras la ocupación a las que tuvo que hacer frente la población, y él mismo como diplomático, quedan reflejadas en el filme.

Biopic sobre el diplomático de la ONU Sergio Vieira que luchó por la paz en situaciones como la ocupación estadounidense en Irak (Foto: Netflix)

¿CÓMO MURIÓ SERGIO VIEIRA DE MELLO?

Fallecido a los 54 años junto a otros 21 funcionarios de Naciones Unidas en el ataque terrorista contra la sede de la ONU en Irak el 19 de agosto de 2003, el carismático, políglota, bien educado, aventurero y atractivo diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello, entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La larga agonía que Vieira de Mello sufrió entre los escombros de hotel Canal de Bagdad (horas malherido, prácticamente enterrado vivo y sin esperanza de rescate) le sirve a Barker como eje de una estructura narrativa bastante convencional de flashbacks en los que el diplomático reconstruye sus últimos años.

Además, se relata su romance con la economista argentina Carolina Larriera (De Armas), que estaba a su lado durante el atentado pero que, según denunció ella misma después, pese a trabajar y vivir juntos desde hacía años en Ginebra, Nueva York y Timor Oriental, fue ninguneada en las investigaciones posteriores al no estar casados de forma oficial.

El 17 de abril se estrenó en Netflix ‘Sergio’, protagonizada por Ana de Armas y Wagner Moura (Foto: Netflix)

