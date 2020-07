Sergio Mayer es un político y activista muy reconocido en México, a quien le gusta trabajar por los niños y en defensa de los animales. Si bien, el hecho de que se encuentre inmerso en el mundo de la política le ha servido para reflejar ante la opinión pública que es un hombre preocupado por los derechos de los ciudadanos, las últimas declaraciones de Bárbara Mori, quien fuera su pareja y la madre de su hijo, no lo dejan bien parado.

Y es que la otrora protagonista de “Rubí” señaló que el tiempo de relación que tuvo con el también actor fue muy infeliz, razón que la llevó a separarse de su manager. “Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque yo viví cinco años una vida de órdenes”.

Aunque el diputado federal de México evitó entrar en detalles, dijo brevemente que su “educación y principios” no le permiten hablar de ella. “Lo que yo diga sería desacreditarme como hombre, hay muchas cosas que sería gran material para toda la gente, pero no lo voy a hacer por respeto a mi hijo, a ella como mujer (…). Dónde estuviera, qué hubiera pasado con su carrera, su vida personal, cómo la apoyé, me encantaría poder platicar todo lo que hice para esa transformación de cuando la conocí en todos los aspectos”.

A raíz de los dimes y diretes que han surgido entre ambos personajes, recordemos quién es Sergio Mayer, desde los inicios de su carrera en el mundo de la actuación hasta que llegó a ocupar un lugar en el Congreso del país azteca.

Sergio Mayer durante una intervención en el Congreso junto a la Comisión de Cultura (Foto: Instagram de Sergio Mayer)

LA VIDA DE SERGIO MAYER

Sergio Mayer Bretón nació en Ciudad de México el 21 de mayo de 1966. Está casado con la también actriz Issabella Camil y tienes tres hijos, el mayor de Bárbara Mori.

EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

Comenzó su carrera artística en 1986 cuando formó parte de la agrupación musical Garibaldi . Después se formó como actor, siendo su primera novela “Confidente de secundaria” (1996).

Sergio Mayer continuó enfocado en la actuación y posteriormente intervino en diversas producciones de televisión entre ellas: “Como en el cine” (2001-2002), “La madrastra” (2005), “La fea más bella” (2006-2007), “Abismo de pasión” (2012), “Qué bonito amor” (2012-2013), “Corazón que miente” (2016) y muchas más.

También participó en el cine con las películas “La dictadura perfecta” y “Búsqueda implacable”. Además, de ello ha sido productor de espectáculos.

Sergio Mayer como Luigi Lombardi en "La fea más bella" (Foto: Instagram de Sergio Mayer)

ROMANCE CON BÁRBARA MORI

Bárbara Mori conoció a Sergio Mayer cuando tenía 17 años. El actor le prometió ayudarla con su carrera como modelo, así que inmediatamente se convirtió en su representante y gracias a sus contactos en Televisa, la uruguaya pudo ser parte del CEA y desempeñarse como actriz. Aunque ella era muy bella, necesitaba cierta ayuda: “ Fui su pareja, su manager, literal fui su papá, porque la llevaba a la escuela, le operé los ojos, le compré ropa, le arreglé los dientes” , afirmó él.

El actor recuerda el momento en el que conoció a Bárbara: “Estaba muy chiquita, tenía 17 cuando la conocí y yo tenía 28 o 29 años; se me hizo una niña divina, me impactó su seguridad y su forma de ser. Era una chica muy solitaria porque vivía con su hermana, un año mayor que ella.Trabajaban para pagar sus gastos”.

A los pocos meses de haberla puesto a estudiar inglés y en la escuela de talentos, la pareja se casó e inmediatamente buscaban convertirse en padres, así que cuando la actriz fue convocada para ser parte de la telenovela “Mirada de mujer” se dio cuenta de que estaba embarazada y a pesar de su estado, en Televisa la apoyaron.

Luego de dos años de matrimonio, Bárbara Mori decidió separarse de Sergio Mayer por que sentía que era muy infeliz y buscaba la estabilidad emocional para darle seguridad a su pequeño hijo, así que a los 20 años decidió acabar con su relación, ya que se había casado con el actor solo por agradecimiento y no por amor. Mayer la había salvado, pero jamás estuvo enamorada de él.

Bárbara Mori ha contado que cuando vivía con Sergio Mayer era muy infeliz y no se sentía valorada (Foto: Revista Fama)

Después de 20 años, la actriz decidió romper su silencio y contar cómo fue su vida junto al que también fue su manager. En una entrevista reveló que el actor tenía un carácter muy dominante y como ella era una “una niña, totalmente falta de amor, completamente insegura de mí misma”, aceptó la forma cómo se estaban dando las cosas. Después de un tiempo se dio cuenta que no era feliz y terminó la relación por el bien de su hijo.

Al respecto, el político indicó que iba a ser respetuoso de sus declaraciones y “de lo que ella haya vivido en ese momento. Lo más importante es que ahora Bárbara se haya reconciliado con ella misma, no con nadie, sino con ella misma para poder salir adelante y ser mejor persona. Lo más importante es que ella es mucho mejor persona y eso habla muy bien de ella y la felicito porque lo ha logrado”.

Sergio Mayer tuvo una relación con Bárbara Mori. Ambos tienen un hijo (Foto: Instagram de Sergio Mayer y Bárbara Mori)

ROL COMO ACTIVISTA

Mayer es activista en defensa de los animales , colaborando en iniciativas de ley en contra de la participación de animales en eventos circenses. En 2015 recibió el reconocimiento Elite, de la Global Quality Foundation por ello.

Asimismo, ha sido Vocero de los niños, en el Senado de la República, interviniendo en temas como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la General de Vida Silvestre.

Ha colaborado con la Fundación Por un México Bonito, institución que apoya a niñas y niños con cáncer. Además, es miembro del Consejo de la Fundación “¿Y quién habla bien de mí?”, dedicado a erradicar la violencia en contra de los menores. Finalmente, fue vocero de Be Foundation, organización no gubernamental, en favor del derecho a la identidad.

Sergio Mayer junto a su hijo, fruto de su relación con Bárbara Mori (Foto: Instagram de Sergio Mayer)

COMO POLÍTICO

El 1 de julio de 2018, Sergio Mayer fue elegido diputado de mayoría relativa por el Distrito 6 de la Ciudad de México, por la coalición Juntos Haremos Historia.

Desde ese momento se ha mostrado muy activo en diversos temas de coyuntura, donde lucha por las minorías.

MÁS SOBRE BÁRBARA MORI