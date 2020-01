El cantante Seungri, exmiembro de la banda de Kpop BIGBANG, quien permanece alejado del mundo del espectáculos desde marzo de 2019, ha vuelto a acaparar titulares y a crear conmoción entre sus seguidores al ser acusado formalmente de supuestamente contratar servicios de prostitución para socios potenciales en uno de sus negocios y de apostar estando en el extranjero, algo que constituye un delito en Corea del Sur.

La noticia se dio a conocer este viernes cuando la oficina de la fiscalía del Distrito Central de Seúl informó que ha formalizado ambas acusaciones y que no ha pedido prisión preventiva para el acusado.

Según la versión de la fiscalía, Seungri , cuyo verdadero nombre es Lee Sung-hyun, contrató servicios de prostitución para socios potenciales de Japón, Taiwán y Hong Kong entre diciembre de 2015 y enero de 2016.

A esto se agrega que supuestamente entre 2013 y 2016 Seungri apostó varias veces en Las Vegas (EE.UU.) junto con Yang Hyun-suk, considerado como uno de los padres del Kpop y fundador del gigante del Kpop YG Entertainment (sello que representaba tanto a Seungri como a Bigbang) y que dimitió como consejero delegado en 2019 a raíz de este y otros escándalos.

Además, uno de los socios del cantante en varios de sus negocios, Yoo In-suk, y otras ocho personas han sido hoy también acusadas formalmente de diversos delitos en conexión con el club nocturno Burning Sun, epicentro de una trama en la que se mezclan tráfico de drogas, prostitución de menores, evasión fiscal o corrupción policial.

La acusación formal llega solo dos semanas después de que un tribunal denegará una orden de arresto contra Seungri en el marco de este caso.

La fiscalía del Distrito Central de Seúl informó que no ha pedido prisión preventiva para el acusado. (Foto: AFP)

Trayectoria y alejamiento de la música

Seungri fue descubierto por la compañía discográfica YG Entertainment y en el año 2006 se unió a BIGBANG, que llegó a convertirse en la primera agrupación coreana en ganar el premio a Mejor Actuación Mundial en los MTV Europe Music Awards en 2011. La banda revolucionó la industria musical del país asiático.

El cantante se retiró de los escenarios y la música en marzo de 2019 tras convertirse en figura central de la investigación en torno al club del distrito de Gangnam, en Seúl, llamado Burning Sun. Esto debido a que la prostitución está prohibida y es un delito en su país.

Seungri, uno de los ídolos más grandes del Kpop, renunció a la industria del entretenimiento tras ser acusado por soborno sexual. (Foto: AFP)

En esa ocasión usó su cuenta en Instagram para enviar un mensaje a sus seguidores: “Sería bueno para mí retirarme del mundo del entretenimiento en este momento. El tema que causó la controversia social fue tan grande que decidí retirarme. Aclararé todas las sospechas que se han investigado. En el último mes y medio, fui acusado y odiado por la gente, y ahora todas las agencias me están investigando. Me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a todos los fanáticos en casa y en el extranjero que me han brindado tanto amor durante los últimos 10 años. Lo siento de nuevo y gracias a todos”, escribió.

YG Entertainment aprobó su solicitud de retiro y dio por finalizado su contrato el 13 de marzo.

Ese mismo día, la cadena de televisión coreana SBS acusaba a otro cantante y presentador, Jung Joon-young, de grabar y compartir en un grupo de chat en su celular encuentros sexuales. Los hechos, que no habrían tenido el consentimiento de las mujeres, habrían ocurrido entre 2015 y 2016.

VIDEO RECOMENDADO

Arashi llega a Netflix con documental

¿No todo es Kpop?: Arashi, la banda más importante del Jpop llega a Netflix con documental