La pandemia del Coronavirus, para muchos, fue una época difícil y llena de cambios, que provocó un retraso en los objetivos de las personas mientras cuidaban su salud. Para otros, como Seven Kayne, fue una oportunidad para encontrarse así mismo y agarrar vuelo para convertirse en uno de los músicos más reconocidos de Argentina y el mundo.

Joaquín Cordovero, Seven o Siete como nos pidió llamarlo, es un cantante y compositor argentino que a sus 25 años ha podido consolidarse en la escena del trap, el rock alternativo y la música urbana con éxitos como “Tres Rosas”, “Lento”, “Dame Love”, “Bésame”, colaborando con artistas internacionales como Duki, Khea, Midel, Luck Ra y Bizarrap, por poner algunos ejemplos.

Con más de 1.2 millones de suscriptores y 330 millones de visualizaciones en su canal de YouTube y más de 6.6 millones de oyentes mensuales en Spotify, llega a Lima en una gira que quedará para la historia. Conversamos con él, nos contó un poco de sus planes a futuro luego de experimentar un poco con el rock y como será su camino, por ahora, como solista lanzando música junto a grandes colaboraciones internacionales.

¿QUÉ HIZO DIFERENTE SEVEN KAYNE PARA SOBRESALIR EN LA MÚSICA?

Seven Kayne en Lima (Foto: Joinnus)

Ser músico y conseguir millones de vistas con tus canciones no es nada fácil. Lograr que tus canciones conecten con el público es el resultado de un trabajo de hormiga y Seven lo sabe bien. Él comenzó a componer desde chico y probó muchas maneras diferentes de producir su música hasta que encontró su forma ideal para hacerlo:

“Fue un proceso, todos estos años también aprender mis tiempos, mis ritmos, las cosas que tengo que salir a vivir para para poder contar, porque en su momento también quería ser como la de ir todos los días del estudio como muchos artistas hacen y les va muy bien, pero yo no me encontraba en hacer por hacer, por mejorar la manera de hacer. Yo me encuentro en vivir y meterme, dejar que salga, que fluya.”

Además, agrega que es algo que tuvo que trabajar y que hasta el día de hoy sigue aprendiendo y mejorando, no es un proceso estático donde él se queda en una habitación esperando a que la inspiración venga por sí misma. En su proceso de artista, vivir se ha convertido en parte vital de su música.

SEVEN KAYNE Y LAS COLABORACIONES INTERNACIONALES DEL FUTURO

Considerando el nivel de artista que es Seven y los millones de oyentes que tiene en todo el mundo, no es de extrañar que más de un artista internacional quiera colaborar con él. Sin embargo, aunque si admitió que vienen muchas sorpresas e invitados, Siete no reveló quiénes estarían en sus próximos sencillos, pero si que serían “de peso”:

“Sí, se vienen colaboraciones internacionales que hasta mí mismo me sorprenden, cosas que quizás en su momento también me encerraba más en en mis albums a hacer música más solo, que también estoy haciendo mucho, pero me abrí más a empezar a activar y conectar, así que... no puedo decir ni un nombre de los picantes que son por suerte.”

Este sábado 11 de mayo Seven Kayne se presenta en el Centro Cultural Festiva y puedes adquirir las entradas en Joinnus.