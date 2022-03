Después de cinco temporadas, “The Last Kingdom” (“El último reino” en español), la serie británica de Netflix basada en las novelas “The Saxon Stories” de Bernard Cornwell, llegó a su fin, sin embargo, la historia de Uhtred de Bebbanburg aún no ha terminado y continuará en la película “Seven Kings Must Die”.

El plan siempre fue despedirse después de cinco entregas, ya que cuando el drama histórico comenzó la franquicia de Cornwell solo contaba con 10 libros, por lo tanto, los directores decidieron que se abordarían dos libros por temporada.

Sin embargo, Cornwell ha publicado tres nuevos libros de la saga “The Saxon Stories”, los que servirán de base para la trama de “Seven Kings Must Die”, que empezó a filmarse en enero del 2022.

Uhtred y su fiel aliado poco antes de recuperar Babbenburg al final de "The Last Kingdom" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN “THE LAST KINGDOM: SEVEN KINGS MUST DIE”?

A final de la quinta temporada de “The Last Kingdom”, los ejércitos del Eduardo y Constantino se enfrentan en una batalla a muerte, pero el primero subestima a su enemigo y cae en una trampa. Cuando él y todo su ejército están a punto de morir aparecen Uhtred y los hombres leales a Stiorra, quien se unió a la guerra con la promesa de que tierras para su pueblo, y cambian el rumbo de la historia.

Uhtred recupera Babbenburg con la bendición del rey Eduardo. No obstante, cuando este último descubre que Ragnarson no permitirá que esas tierras se unifiquen con Inglaterra, el rey se siente traicionado. ¿Empezará otra guerra? ¿Qué hará Eduardo? ¿Quién será el sucesor de rey? ¿El hijo de Eadgifu entrará a la contienda?

Por otro lado, Hild lleva a Babbenburg a un niño llamado Osbert, al parecer se trata del hijo de Uhtred con Gisela. ¿Qué pasará con él? ¿Uhtred conservará sus tierras? ¿Qué planea Brida? Todos estos misterios sin resolver serán abordados en “Seven Kings Must Die”.

TRÁILER DE “SEVEN KINGS MUST DIE”

“Seven Kings Must Die” todavía no cuenta con tráiler oficial, pero este es el avance de la última temporada de “The Last Kingdom”.

Tráiler de la temporada 5 de “The Last Kingdom”, serie británica de Netflix.

ACTORES Y PERSONAJES DE “SEVEN KINGS MUST DIE”

Aunque Netflix aún no lo ha confirmado estos son los actores que podrían volver para la película de “The Last Kingdom”.

Alexander Dreymon como Uhtred

Emily Cox como Brida

Eva Birthistle como Hild

Timothy Innes como Edward

Harry Gilby como Aethelstan

Ewan Horrocks como Aelfweard

Sonya Cassidy como Eadgifu

Phia Saban como Aelfwynn

Rob Hallett como

el rey Constantino de Escocia

Ruby Hartley como Stiorra

Ewan Horrocks como Aelfweard en la quinta temporada de "The Last Kingdom" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “SEVEN KINGS MUST DIE”?

“Seven Kings Must Die”, la película de “The Last Kingdom”, aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero se espera que llegue a la plataforma streaming a finales del 2022 o inicios del 2023.