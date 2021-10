“Sex Education”, la popular serie de Netflix que narra la vida de Otis y Maeve, dos estudiantes de secundaria que dirigen una clínica informal de terapia sexual para compañeros de estudios, tiene entre sus protagonistas a Aimee Lou Wood, quien da vida a Aimee Gibbs. Aunque, en primera instancia la joven actriz audicionó para otro personaje.

Como la amiga popular de la impopular Maeve, Wood se ha destacado en la serie desde que se estrenó a principios de 2019. Su personaje es espacial y dulce, lo que la hace fácilmente adorable y la convierte en una de las líneas más divertidas del programa. Sin embargo, el personaje también pudo explorar un lado más serio cuando se tocó el impacto psicológico del acoso sexual en lugares públicos, haciendo que esta sea una de las escenas más memorables de “Sex Education”.

Es difícil imaginar a alguien más en el papel de Aimee, y aún más extraño considerar que, según la entrevista de Aimee Lou Wood con Collider, ella originalmente fue convocada para interpretar a Lily. ¿Qué pasó entonces? A continuación, todos los detalles de la historia que no sabías de la audición de la actriz.

Aimee Gibbs, Maeve Wiley y Otis Milburn en la escuela (Foto: Netflix)

LA AUDICIÓN DE AIMEE LOU WOOD COMO LILY DE “SEX EDUCATION”

Wood recuerda en la entrevista que recibió las líneas de Lily durante el proceso de audición, pero su compañera de cuarto, que leyó los guiones completos, le dijo que debería probar con Aimee. De hecho, esto también lo pensaban en el equipo de producción.

“Pasé esta audición que era para Lily. Todo lo que vi fueron los lados de Lily, así que no vi el resto del guion. Pensé que era muy graciosa y el programa parecía increíble. Luego mi amiga, debido a su trabajo en ese momento, leyó los guiones y me dijo: ‘¿Por qué no vas por Aimee? Siento que hay un personaje llamado Aimee y ella es tu parte’. Yo estaba como ‘Bueno, tengo una audición para Lily’”, señaló Wood.

“Fue después de la tercera audición que dijeron: ‘Lo sentimos, no va a salir como tú quieres con Lily’. Y yo estaba como, ‘Está bien, está bien. Eso es realmente triste porque realmente me encantó el programa y fue la primera cosa durante tanto tiempo que me emocionó mucho”, contó la actriz.

Aimee Gibbs en clases de ciencias (Foto: Netflix)

“Luego dijeron: ‘Pero, ¿puedes venir mañana con el personaje de Aimee?’ Y recordé a mi amiga diciéndolo. Me reí mucho porque algunas de las cosas en ese guion eran cosas textuales que he dicho en mi vida y yo estaba como, ‘Dios mío, esto Lo es’”, agregó.

En otra parte de la entrevista, la intérprete contó que el elenco de “Sex Education” se reunió para su primera lectura completa, pensó que todos encajaban perfectamente con sus personajes. Wood incluso recordó haberse cruzado con Tanya Reynolds, quien terminó consiguiendo el papel de Lily.

Después de dejar una impresión como Aimee, de todos los roles de la serie para imaginar a Wood tomando en su lugar, Lily debe ser la más discordante. Reynolds interpreta a Lily, obsesionada con el sexo y escritora erótica, con una extraña perfección, y Wood tiene una cualidad realista que no habría sido adecuada para ese papel.

El tabú de las relaciones sexuales es el tema principal de “Sex Education”. La segunda temporada ya está disponible en Netflix (Foto: Netflix) null