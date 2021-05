“Sexify” es una serie web polaca que acaba de estrenarse en Netflix. El programa tiene una historia única que lo diferencia de los demás. Han adoptado un tema del que todavía no se habla públicamente en la sociedad. “Sexify” es algo que nos enseña una lección y además puede ser muy entretenido. Esta serie de 8 episodios dejó muchas preguntas sin respuesta al final.

El final comienza con Natalia describiendo la historia del orgasmo femenino: se está preparando para la competencia de tecnología en la universidad y Paulina la interrumpe. Paulina es emocional y no quiere desperdiciar meses de trabajo con una amiga. Mientras tanto, Monika tiene una conversación sincera con su madre: le dice a Monika que no tiene que convertir a su padre en su enemigo y que debe hacer lo que quiera hacer en la vida.

El conferencista confirma que el proyecto de Natalia y sus amigas será enviado al concurso. Sin embargo, cuando anuncia esto, el decano llega a la clase y les pide a las chicas que se queden atrás. Ha considerado su situación, les dice que no puede echarlos porque habrá demasiadas preguntas, sin embargo, su proyecto dejará de existir y será destruido; declara que no puede ir a la competición. Natalia argumenta su caso y dice que ya se inscribió en la competencia. En este punto, parece que se acabó.

Ahora que la aplicación ya no es un proyecto, Mariusz le pregunta a Paulina si tendrá tiempo para otras cosas. Ella no responde y afirma que recibirá su vestido de novia. Él la ayuda a sacarlo de la tintorería. Después, se dirigen juntos a la iglesia ya que Mariusz quiere ayuda con la boda; quiere casarse allí mismo en una ceremonia pequeña y rápida. Eso establece el episodio final: ¿las chicas arriesgarán su arduo trabajo y arriesgarán su reputación? Es una premisa final brillante.

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE LA SERIE “SEXIFY”

La serie de comedia ha sido descrita como la respuesta de Polonia a la educación sexual y ha demostrado ser un gran éxito. (Foto: Netflix)

La primera temporada tiene 8 episodios que duran entre 40 y 47 minutos cada uno. La historia cubre la vida de tres chicas universitarias de último año, Natalia, Paulina y Monika. Natalia es una especie de nerd y había desarrollado una aplicación de optimización del sueño para la competencia Start-up del Ministerio Nacional en Digitalización. Se elegirá un solo proyecto de la Universidad de Varsovia que irá directamente a la competencia a nivel nacional.

La aplicación que desarrolló Natalia no le gusta al profesor Krynicki, dice que debería ser algo “sexy”, debería ser algo que “te encienda” y algo que tus compañeros quieran comprar, ya que son el mercado objetivo. Rafal hizo una aplicación de gel y compite con Natalia. Paulina está en una situación complicada y está luchando con sus demonios internos.

Su novio, Mariusz no la satisface sexualmente, le pide que se case con él y en su confusión interna, ella dice que sí. Monika, por otro lado, tiene que ver con la fiesta y el relax, es muy activa en su vida sexual, pero su padre la echa del apartamento y se supone que debe vivir en un dormitorio, la habitación al lado de Natalia.

Sexify llegó a Netflix el 28 de abril y la serie polaca ya se ha ganado el corazón de los espectadores. (Foto: Netflix)

Después de pensarlo mucho, Natalia finalmente decide desarrollar una aplicación para “Optimización del orgasmo femenino”. Al principio, cuando le preguntó a Monika y Natalia, no estuvieron de acuerdo en ayudarla. Natalia es una nerd y nunca tuvo relaciones sexuales, por lo que no pudo desarrollar la aplicación por su cuenta.

Monika y Paulina finalmente aceptaron ayudarla con la aplicación. Hicieron todo tipo de experimentos necesarios para la aplicación, yendo a una mazmorra sexual, clases de orgasmo femenino, convirtiendo la habitación de Natalia en una estación de Copulación. Natalia conoce a Adam en el sex store. Pero los hechos dieron un giro cuando el decano de la universidad recibe en su correo unas fotos de parejas que realizan actividades sexuales en la estación de copulación. Es decir, la habitación de Natalia

Dean crea un comité para investigar si las niñas dirigen un centro de prostitución en la habitación. Advierte a las chicas que si se encuentra un burdel en la habitación, podrían ser desalojadas. Pero Dean no pudo encontrar ninguna Prueba ni ningún estudiante abrió la boca sobre la estación de cópula, obviamente porque ellos también la necesitan.

La serie sigue a un estudiante socialmente incómodo que sabe mucho sobre programación, pero muy poco sobre sexo. (Foto: Netflix)

El profesor Krynicki ha seleccionado el proyecto de Natalia para avanzar más en la competencia. Pero Dean llega y les advierte que no serán expulsados si destruyen todo lo relacionado con la aplicación. Quería mantener la reputación de su universidad. Las chicas ahora tienen dos opciones: dejar de lado su graduación o dejar de usar la aplicación. Al principio, tres de ellos se desmoronan y deciden lo que quieren hacer. ¡Pero Monika prueba la aplicación y funcionó!

Tres de ellos finalmente decidieron presentar la aplicación en el concurso. Acuden al profesor Krynicki para pedir ayuda. Rafal iba a presentar su aplicación pero Natalia lo bloquea. Finalmente presentan su aplicación pero no ganan. El proyecto de “Reloj que se convierte en un dron para imágenes” gana el concurso. Aunque no ganan, se dan cuenta de quiénes son y qué más pueden ser en su vida.

Dean expulsa al profesor y a tres niñas. Ahora, han decidido dejar la aplicación mientras tanto, Natalia acude a Adam para expresar sus sentimientos y Paulina decidió no casarse con su novio y Monika todavía quiere trabajar en la aplicación. Al final de la temporada, deciden no dejar ir la aplicación. Como ya sabemos, el profesor Krynicki ayudó a Natalia desde el principio.

Como la serie aún no se ha renovado, no se sabe cuándo saldrá al aire la segunda temporada. (Foto: Netflix)

Le dijo que hiciera un proyecto interesante y que a sus compañeros les gustaría comprarlo. Cuando a Natalia se le ocurrió la idea de la aplicación de orgasmo femenino, él la apoyó. Al final, las chicas solo recibieron ayuda de él, ya que sabían que él era quien definitivamente las ayudaría. El profesor elige anteriormente su proyecto. Al final, arregló las cosas para que Rafal y Natalia pudieran hablar de la situación que no funcionó y ella lo encerró.

El profesor también le dijo al comité que eran los únicos seleccionados para el proyecto. Y por eso también fue expulsado. Por lo tanto, podemos ver que el profesor podría regresar y unirse a las chicas para seguir vendiendo y haciendo la aplicación. Paulina al final se ve con su vestido de novia y decide que no se casará. Ella tampoco estaba feliz sexualmente con él.

Las cosas entre ellos empezaron a cambiar cuando Mariusz recibió algunas fotos de ella cuando estaba en una mazmorra sexual. Pero las cosas se calmaron hasta que conoció a Joanna, la madre de Monika. Ella la animó a que se defendiera a sí misma y a ser quien es. Cuando Paulina fue a llevarse su vestido de novia, Mariusz llegó allí y la llevó a la iglesia y quiso hacer una “boda espontánea”, pero Paulina decidió no hacerlo.

Si recibe luz verde, los fanáticos pueden esperar una fecha de lanzamiento en el verano de 2022, siempre que no haya interrupciones en la filmación. (Foto: Netflix)

Ella ha luchado con sus demonios internos durante mucho tiempo y ahora no lo hará. Ella hará lo que quiera y no escuchará a nadie. Paulina ahora tiene confianza en sí misma. Entonces, no pudieron volver a estar juntos después de esto, aunque definitivamente regresará en algunas escenas, o podrían estar juntos por un tiempo.

La primera temporada nos dejó en un suspenso sobre qué harán ahora las chicas con la aplicación. Monika fue quien los volvió a unir y les dijo que no podíamos perder la aplicación. El padre de Monika le dijo que la idea de su aplicación es fantástica y que, si llega al mercado, se convertirá en un gran éxito. Monika también se da cuenta de eso y luego acude a Paulina y Natalia para pensar en el futuro de las aplicaciones. El padre de Monika podría intervenir y ayudar a las niñas a llegar al mercado para vender su aplicación.

También podría proporcionar algunos fondos, ya que le dijo eso a Monika. Definitivamente llegará un punto en el que las chicas se desmoronarán debido a conflictos internos, pero se juntarán después de darse cuenta de su amistad. Podría llegar un momento en el que también tendrán que mantener su vida amorosa, y trabajar en la aplicación siempre podría arruinar algunas de las relaciones. Esto definitivamente será respondido cuando “Sexify” temporada 2 esté aquí.

La serie está protagonizada por Aleksandra Skraba como Natalia, la protagonista principal del programa y una estudiante incómoda. (Foto: Netflix)

La pregunta más importante sigue siendo si Rafal se vengará de Natalia después de lo que le hizo. Al principio, Rafal besó a Natalia, ya que ambos percibieron de manera diferente lo que dijo Natalia. Entonces Natalia negó haber trabajado en su proyecto, aunque le preguntó antes. Entonces podría haber una gran posibilidad de que Rafal delatara a las chicas al decano, lo que lo llevó a expulsarlas.

Natalia encontró algunas pruebas en su conducto de aire donde se colocaron algunas cámaras para tomar fotografías. Se vio a Rafal subiendo esas mismas imágenes en su computadora. Y el último día, Rafal estaba encerrado. Rafal podría regresar la próxima temporada e intentar destruir su aplicación o podría pensar en una mejor idea de aplicación para que el orgasmo femenino las destruya. También podría optar por un camino negro, donde intentará empeorar las cosas para las chicas.