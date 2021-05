“Sexify” llegó a Netflix y no ha pasado mucho tiempo para que los fanáticos que han disfrutado la serie comiencen a pedir su segunda temporada. Tras el éxito destacado de “Sex Education”, Netflix ha encargado una serie de series que tratan las complejidades del sexo y las relaciones. Esta serie es la más nueva en llegar a esta categoría y se estrenó el pasado 28 de abril.

Los fanáticos no han tardaron mucho en apegarse a la serie y muchos ahora preguntan si “Sexify” regresará a Netflix para la temporada 2. La serie de ocho episodios cuenta la historia de Natalia, una chica con un impulso feroz para ganar una prestigiosa competencia tecnológica. El plan de Natalia es crear una aplicación que pueda satisfacer la curiosidad y las necesidades sexuales de sus compañeros.

El único problema es que no sabe casi nada sobre sexo y debe buscar la ayuda de su mejor amiga Paulina y su compañera de cuarto Monika para saber más. A pesar de que “Sexify” acaba de lanzarse, no ha impedido que la audiencia tras haber disfrutado de los ocho episodios y aquellos que han llegado al final se han apresurado a pedir más de esta historia.

Un fan polaca en Twitter preguntó: “¿Cuándo es la segunda temporada de sexify?” Mientras que esta fan mexicana agregó: “Necesito la temporada 2 de Sexify” Y finalmente, este fan brasileño comentó: “Me encanta Sexify, me aguanto para verlo todo a la vez, y sigo viniendo aquí para pedir por la temporada 2”. Esto es lo que sabemos sobre su nueva temporada.

¿”SEXIFY” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Aún no se ha anunciado si “Sexify” regresará para la temporada 2. Eso no es una sorpresa, ya que la nueva serie acaba de ser lanzada. Por lo general, Netflix tarda unas semanas, si no meses, en encargar una segunda temporada, por lo que podríamos esperar mucho antes de saber más. Por lo general, esperaríamos que llegara una segunda temporada aproximadamente un año después de la primera entrega, pero dado que “Sexify” no se ha renovado aún, no hay información de la fecha de lanzamiento.

TRÁILER “SEXIFY”

SINOPSIS “SEXIFY”

Natalia, una desarrolladora de software en ciernes, sabe mucho sobre programación y muy poco sobre sexo. Con sus amigas Monika y Paulina, se embarca en una búsqueda para comprender mejor los misterios del orgasmo femenino, crear una aplicación que gane una competencia interuniversitaria y, tal vez, solo tal vez, satisfaga las necesidades de sus compañeros.

ELENCO DE “SEXIFY”

Natalia, Aleksandra SkrabaOrzel

Ha Participado en Ostatni patrol, Cyberpunk 2077 y W Strone Slonca. (Foto: Talentospot)

Paulina, Maria Sobocinska

Ha participado en Pan T., Love is Everything y Kler. (Foto: Vogue)

Monika, Sandra Drzymalska