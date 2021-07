El 25 de junio de 2021, Netflix estrenó “Sexo/Vida”, un drama que sigue a Billie Connelly (Sarah Shahi), una mujer que tiene dos hijos y un matrimonio aparentemente perfecto, pero añora la emoción que le aportaba un antiguo amor, lo cual acabará provocando un triángulo romántico.

Luego de que su guapo y cariñoso esposo Cooper (Mike Vogel) encuentra su “diario”, donde escribe sobre su antigua vida de constante pasión con su exnovio Brad (Adam Demos), el matrimonio pasará por varios altibajos.

El drama creado por Stacy Rukeyser e inspirado en el exitoso libro “44 capítulos sobre 4” de BB Easton, se ha posicionado como una de las series más vistas en Netflix, por eso te contaremos todo sobre los actores y personajes de “Sex/Life”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “SEXO/VIDA”

SARAH SHAHI COMO BILLIE CONNELLY

La actriz estadounidense Sarah Shahi interpreta a Billie Connelly, una madre de dos niños que vive en Connecticut con su esposo Cooper (Mike Vogel). Aburrida de la falta de acción en su vida matrimonial, Billie comienza a recordar a su antiguo amor, Brad Simon (Adam Demos). Pero cuando su esposo Cooper se apodera de su diario, sus pensamientos más profundos y sus fantasías secretas quedan al descubierto.

Shahi debutó en el 2000 con pequeños papeles en las series “Colegas de clase”, “Profesores de Boston” o “Apartamento de soltero”. Su primera actuación relevante llegaría como Jenny en la serie “Alias”, protagonizada por Jennifer Garner y creada por J.J. Abrams.

Tras su participación en “Alias”, la actriz tendría otras pequeñas colaboraciones en producciones como “Frasier”, “Dawson crece”, “Urgencias”, “Sobrenatural” y “Los Soprano”. Esto le abriría las puertas a roles protagonistas en el reparto de “The L Word”, “Life”, “Person of Interest”, “Chicago Fire”, entre muchas otras.

MIKE VOGEL COMO COOPER CONNELLY

Mike Vogel interpreta el papel del esposo de Billie, Cooper Connelly, un hombre guapo, trabajador y cariñoso. Después de descubrir el diario de Billie, él intenta volver a encender la chispa en su matrimonio, pero no pasa mucho tiempo antes de que comience a cuestionar quién es realmente su esposa.

El actor estadounidense es mejor conocido por su papel de Johnny Foot en la película “The Help”, protagonizada junto a Viola Davis, Jessica Chastain y Octavia Spencer. Los seguidores de “Sexo/Vida” también pueden reconocer a Vogel como el capitán Adam Dalton en “The Brave” y como el ayudante Zack Shelby en “Bates Motel”.

ADAM DEMOS COMO BRAD SIMON

Adam Demos es Brad Simon, el ex novio de Billie. Ocho años después de terminar su relación, Brad está de vuelta en la vida de Billie y hará todo lo posible por recuperarla, ocasionado problemas en el matrimonio de Billie y Cooper.

Demos es un actor australiano, mejor conocido por su papel de Jake Taylor en la película de Netflix “Falling In Love”. También ha participado en la serie “Unreal” como August Walker y en “Janet King” Nate Baldwin .

MARGARET ODETTE COMO SASHA SNOW

En la serie “Sexo/Vida”, Margaret Odette interpreta a la mejor amiga de Billie, Sasha Snow. Una profesora de psicología que disfruta su vida de soltera mientras que Billie lucha por sentirse atrapada en su matrimonio.

La actriz de nacionalidad norteamericana y haitiana es conocida por su carrera teatral. Su debut cinematográfico fue en el 2015 en la película “Sleeping with Other People”. Actualmente está filmando “Step Up: High Water” para Starz, protagonizada junto a Ne-Yo y Christina Milian.

ELENCO DE LA SERIE “SEXO/VIDA”

Sarah Shahi como Billie Connelly

Mike Vogel como Cooper Connelly

Adam Demos como Brad Simon

Margaret Odette como Sasha Snow

Li Jun Li como Francesca

Jonathan Sadowski como Devon

Amber Goldfarb como Trina

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “SEXO/VIDA”?

La segunda temporada de “Sexo/Vida” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a mediados del 2022 o a inicios del 2023.