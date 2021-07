“Sexo/Vida” (“Sex/Life” en su idioma original) es una serie de Netflix que sigue a Billie (Sarah Shahi), una joven ama de casa de Connecticut que tiene dos hijos y un matrimonio aparentemente perfecto, sin embargo, cuando su esposo Cooper (Mike Vogel) encuentra su “diario”, donde escribe sobre su antigua vida de constante pasión con su exnovio Brad (Adam Demos), su relación pasará por varios altibajos.

Esta comedia dramática se basa en las memorias de B.B. Easton, la autora del libro ’44 Chapters About 4 Men’. En dicha obra la escritora hace un recorrido por las cuatro principales parejas de su vida antes de conocer a su esposo. “Un tatuado convertido en marine de los Estados Unidos y, posteriormente, en forajido en un club de motoristas, un punk rocker con cara de niño en libertad condicional y un bajista de heavy metal”.

Aunque escribió el diario para conectar con su yo del pasado también le sirvió para darle a su relación un poco más de pasión. En una entrevista con Oprah Daily contó que dejó el libro en un lugar en el que su marido pudiese leerlo y él captó la idea al momento. “Mejoró su juego”, indicó.

Además, explicó que publicó el libro para ayudar a otros en situaciones similares. “Pensé que podría haber algunas cosas que ayudarían a otras personas. No solo a las mujeres. Cualquiera en una relación a largo plazo. Nada es 100% perfecto. Escribir el libro me mostró que las cosas que pensaba que no eran perfectas acerca de mi pareja son lo que lo hace perfecto para mí a pesar de que me vuelven loca. Por eso todavía estamos juntos. Quería ilustrar eso para otras personas. El amor está ahí, hay una manera de encontrar el camino de regreso a eso”.

¿Podrá Cooper y Billie superar todo lo ocurrido en la primera temporada? (Foto: Netflix)

UNA DIFERENCIA ENTRE SU VIDA Y EL LIBRO

En la vida real no dejó a su esposo para irse con su ex. “Es el mismo trasfondo que el libro. ¿Hay algo que mejora? Ella explora la misma cuestión… Aumenta el drama”, explicó la autora de la novela que inspira “Sexo/Vida”.

“Ver a estas hermosas supermodelos humanos en una pantalla que representan personajes basados en mi esposo y en mí mientras estamos sentados en nuestro sofá roto de 12 años en pantalones de chándal, el día de cuarentena 587 ... estamos muy contentos”, agregó Easton. “Ha sido un sueño absoluto hecho realidad que ni siquiera sabía que tenía”.

Si bien en la serie de Netflix la protagonista encuentra lo que necesitaba gracias a su amante, Easton aconseja a las parejas conversar al respecto. “Cualquiera en una relación a largo plazo. Nada es perfecto al 100%. […] El amor está ahí, hay una manera de encontrar cómo volver a él”, señaló.

Mike Vogel, Sarah Shahi y Adam Demos son los actores que interpretan a los protagonistas del libro de B.B. Easton (Foto: Composición / Instagram)