Para muchos la nueva canción de Shakira, que lleva por título BZRP Music Session #53, se ha convertido en un himno a nivel mundial. La colombiana se unió al productor Bizarrap para lanzar un nuevo hit que ha llamado mucho la atención por su letra donde, aparentemente, se refiere a su expareja Gerard Piqué. ¿Será verdad?

Fue a mediados del 2022 cuando se conoció la ruptura amorosa entre la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué. Al poco tiempo, el nombre de Clara Chía Martí empezó a oírse con mayor fuerza debido a que fue vista con el exdefensa del Barcelona.

El tiempo pasó y la colombiana volvió al mundo de la música con algunos temas como “Monotonía” y “Te Felicito”, aunque el 11 de enero lanzó la canción “BZRP Music Session #53″ que ha dado la vuelta al mundo.

La barranquillera tiene acostumbrados a sus miles de fans a cautivarlos con canciones donde toca algunos temas o experiencias personales. Y en “BZRP Music Session #53″ muchos se han percatado que la letra hace alguna referencia a Gerard Piqué y Clara Chía Martí.

Gerard Piqué se retiró del fútbol en noviembre del 2022 vistiendo los colores del Barcelona (Foto: Gerard Piqué / Instagram)

LAS REFERENCIAS A GERARD PIQUÉ Y CLARA CHÍA MARTÍ

“Perdón que te sal-pique”

En un extracto de la canción Shakira expresa “Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

Esto ha servido para que los internautas resalten la palabra “Sal-pique” y aseguran que la colombiana, claramente, se refiere a su expareja.

El número “22″

En otra parte de la letra, Shakira menciona “yo valgo por dos de 22″. Según los usuarios de las redes sociales, esto es en referencia a Clara Chía Martí, quien es varios años menor que la barranquillera.

Pero eso no es todo, pues, Milenio recuerda que cuando Gerad Piqué anotaba goles en los partidos de fútbol celebraba con un gesto que simboliza la edad de ambos. La colombiana también hizo el gesto.

Cero rencor

“Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”, expresa en otro momento de la canción.

En Twitter coinciden en que este es un mensaje para Gerard Piqué donde le dice: “que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”. Esto, supuestamente, en alusión a Clara Chía Martí, la novia del exfutbolista.

El nombre Clara

El nombre de Clara Chía Martí se ha vuelto muy conocido, incluso Shakira lo menciona en su nueva tema. “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú”, dice una parte de la canción.

En redes sociales han destacado este extracto de la canción, pues el nombre de Clara está muy presente.

El día a día de Shakira

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura”, se oye decir a la cantante.

Esta es una clara referencia a lo que atravesó Shakira tras su separación con Gerard Pique, pues la prensa internacional estaba pendiente de lo que pasaba con la vida de la barranquillera.

BZRP Music Session #53 de Shakira y Bizarrap habla acerca de la ruptura entre la cantante y Gerard Piqué (Foto: Bizarrap / Instagram)

LETRA DE BZRP MUSICA SESSION #53

(Pa tipos como tú, uh-uh-uh-uh)

Oh-oh (Oh-oh)

(Pa tipos como tú, uh-uh-uh-uh)

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón

Y cuando te necesitaba diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí botar ese gatoUna loba como yo no está pa novato

Una loba como yo no está pa tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Pa tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Esto es pa que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе

Entendí que no es culpa mía quе te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más duraLas mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente

Es igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Pa tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uhOh-oh, oh-oh

Del amor al odio hay un paso

Por acá no vuelva, hazme caso

Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó'

Tás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerao, dale despacioAh, mucho gimnasio

Pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven

Aquí me siento un rehén, por mí todo bien

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también

Oh-oh, oh-oh

Ya está, chao.

DATOS PERSONALES DE SHAKIRA

Nombre de nacimiento : Shakira Isabel Mebarak Ripoll

: Shakira Isabel Mebarak Ripoll Fecha de nacimiento : 2 de febrero de 1977

: 2 de febrero de 1977 Edad : 45 años

: 45 años Lugar de nacimiento : Barranquilla, Colombia

: Barranquilla, Colombia Nacionalidad : colombiana y española

: colombiana y española Residencia : Barcelona

: Barcelona Lengua materna : Español

: Español Altura: 1,57 m