En las últimas semanas, el nombre de Shakira ha sido tendencia en redes sociales e Internet, principalmente debido a la separación de Gerard Piqué tras 10 años de relación y dos pequeños hijos.

La celeb de Colombia ha tenido que afrontar, además del proceso de ruptura y decisiones sobre sus hijos con el español, especulaciones sobre el final de su relación, entre las que destacan muchas teorías sobre infidelidad.

Del mismo modo, diversas historias sobre la vida y obra de la cantante colombiana han visto la luz, desde el origen de sus canciones hasta la manera como conoció al defensa central español y se hicieron pareja.

Shakira se separó de Gerard Piqué tras casi una década (Foto: Shakira / Instagram)

SHAKIRA EN LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA

Una de las historias más curiosas de la intérprete de “Te felicito” ocurrió cuando decidió continuar con sus estudios en Estados Unidos y asistió a la Universidad de California, donde no fue reconocida.

Así lo reveló en el programa del humorista Jimmy Kimmel, donde comentó que todo ocurrió en el semestre que estudió la carrera de Historia de la Civilización Occidental en la Universidad de California.

“Pasé completamente desapercibida y nadie me reconoció durante los meses que estuve yendo a clases. Me ponía una gorra de béisbol y unos pantalones deportivos, y me presentaba en el aula sin levantar la menor de las sospechas”, comentó.

Y es que a pesar de que la barranquillana es una figura reconocida internacionalmente, protagonizando las canciones oficiales de la Copa del Mundo y logrando exitosas presentaciones en distintas ciudades, en el campus de la casa de estudios norteamericana pasó casi de incógnito.

“La verdad es que sin maquillaje alguno y con el pelo recogido en una cola puedo acudir a cualquier sitio con discreción y sin llamar la atención. Soy una maestra del disfraz y toda una experta en ir de incógnito a los sitios”, destacó la artista.