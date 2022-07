Shakira se ha convertido en una de las figuras más destacadas en redes sociales, no solo por sus éxitos musicales, como su éxito “Te Felicito”, sino también por su sonada separación de Gerard Piqué tras más de diez años de relación.

Y es que la celeb de Colombia no solo debe afrontar una complicada ruptura, sino también los juicios de custodia de sus pequeños Milan y Sasha, y otros acuerdos con el defensa del FC Barcelona.

Sin embargo, esto podría pasar a segundo plano, pues un supuesto fraude fiscal en España amenaza no solo los bienes que ha acumulado en casi 20 años de prisión, sino que podría llevarla a prisión por varios años.

Shakira viene siendo investigada por fraude fiscal en España. (Foto: Instagram)

SHAKIRA PODRÍA IR A PRISIÓN POR DELITO FISCAL

Recientemente, la Fiscalía de Barcelona acusó a la barranquillera de cometer seis delitos contra la Haciendo Pública, máximo ente recaudador del país, por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014.

De acuerdo con el Ministerio Público, la colombiana habría simulado que no residía en España, por lo que no declaró impuestos a las entidades correspondientes. No obstante, al estar instalada en el país desde 2012, debió tributar para este.

Debido a estos presuntos delitos, la Fiscalía solicitó que la expareja de Gerard Piqué sea recluida en prisión por ocho años y dos meses; así como una multa de 23,8 millones de euros.

Cabe destacar de que la cantante de 45 años ya ha devuelto los 14.5 millones, a los cuales sumó otros 3 millones en intereses, que exigía la Agencia Tributaria, aunque esto no impide que sea juzgada por otros delitos incluidos en el proceso.

De acuerdo con la defensa de Shakira, esta visitaba Barcelona, pero no era residente (Foto: Gerard Piqué / Instagram)

¿CÓMO SHAKIRA HABRÍA EVADIDO IMPUESTOS?

En la acusación se indica que Shakira Isabel Mebarak Ripoll “utilizó un entramado societario”, con sedes libres en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, donde, debido a las leyes, pudo ocultar una gran cantidad de su patrimonio.

La tesis fiscal postula de que las empresas de Shakira eran las titulares de las rentas y ella solo admitía “en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales”, donde llegaron gran parte de sus ganancias.

Del mismo modo, en 2008, 2012 y 2013 (estos últimos cuando ya vivía en España), la cantante habría llegado a acuerdo con autoridades fiscales de Luxemburgo “para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación”. Debido a esto, la renta correspondería a una “mínima tributación fiscal” de solo el 2% de la renta bruta.

En estos años, la actriz se habría instalado en Barcelona, algo que, según la defensa de Shakira, no es cierto, pues si bien permaneció en la ciudad junto a su pareja, Gerard Piqué, “su permanencia durante ciertos días, pero ni de lejos lo que exige la ley para considerarse residente”.