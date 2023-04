El rompimiento de Shakira y Gerard Piqué aún está lejos de acabar, en especial, luego de la aparatosa mudanza que realizó la colombiana hacia Miami en busca de una nueva vida a lado de sus hijos. Ahora, si hablamos solamente del tema musical, no hay duda de que la intérprete de “TQG” ha sabido capitalizar su idilio amoroso con el padre de sus hijos en los últimos meses.

Desde canciones con Rauw Alejandro, Ozuna y el productor argentino Bizarrap hasta uno de los duetos más esperados con su compatriota Karol G. No hay duda de que Shakira sabe transformar el dolor en verdaderas obras de arte que llegan a ser oídas por millones en todo el mundo debido a las indirectas que se pueden oír contra el exjugador del Barcelona y su nueva novia, Clara Chía Marti.

Tras más de una década residiendo en España, la cantante Shakira hizo sus maletas y partió a Miami junto a sus hijos (Foto: Christophe Simon / AFP)

No obstante, la cantautora de “Pies Descalzos” ha vuelto estar en el foco de atención, pero no precisamente por un nuevo escándalo con su exnovio. Resulta que Shakira subió un peculiar video en su Instagram rindiendo homenaje a Carlos Vives, con quien colaboró en el sencillo “La Bicicleta”. Lo extraño de tal tributo fueron las palabras que empleó la cantante hacia su compatriota de 61 años.

SHAKIRA Y EL HOMENAJE A CARLOS VIVES QUE ALARMÓ A SUS FANS

Si bien queda claro que la intención de Shakira era alabar a Carlos Vives dentro del panorama musical, también se evidencia la gran amistad que existen entre ambos músicos. “Carlos, eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía”, empezó diciendo la exnovia de Gerard Piqué.

Además, resaltó su amistad con Vives, a quien conoce desde hace varios años y con quien se animó a dar presentaciones juntos. “Un músico extraordinario y más extraordinario en tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte”, agregó Shakira.

“Lo que has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser. Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto. Y nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos. Y cuánto y con qué fuerza llegamos a amar”, señaló la autora de “Antología” en su post en Instagram.

No obstante, el final del enunciado causó una gran alarma a sus fanáticos, pues la cantante termina la misiva con unas palabras que llegaron a confundir a más de un fanático de Vives. “Tu legado es invaluable porque nos representa a todo. Sigue construyendo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra”.

Tales palabras no solo crearon una confusión alrededor del post de Shakira, ya que, lejos de parecer un homenaje por su carrera, parecía una publicación de despedida hacia el intérprete de “Un Poquito”, “Volví a nacer” y demás éxitos del vallenato latinoamericano.

LA REACCIÓN DE FANÁTICOS AL HOMENAJE DE SHAKIRA

Obviamente, la mención de Shakira a Vives en sus redes sociales no pasó desapercibida. Y es que, además de ser un tributo sumamente extraño, miles de fanáticos también notaron que la barranquillera se estaba “despidiendo” del cantante de 61 años.

Los comentarios en la publicación de Shakira no se hicieron esperar (Foto: Shakira / Instagram)

“Casi me da algo...”, “Estamos tan acostumbrados a esperar que la gente muera para reconocerle sus labores que todos pensamos que había fallecido”, “Leyendo los comentarios para saber si murió” o “Casi me da un paro”, fueron algunos de los comentarios dentro de la publicación.

Sea como fuere, nadie puede poner en tela de juicio el cariño de Shakira hacia Vives. ¡Enhorabuena por recordarlo con tanto cariño, Shakira!