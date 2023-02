La popularidad de Shakira ha ido en aumento durante los últimos meses. Esto debido a que sus recientes canciones con letras pegajosas son muy agradables para un gran sector de la población que celebra con ella su gran éxito. Pero si bien la colombiana también ha recibido duras críticas por sus indirectas contra Gerard Piqué, se ha conocido cuál es el verdadero significado de sus letras. Conoce aquí todos los detalles.

Canciones como “Te felicito”, “Monotonía”, “BZRP Music Sessions #53″ y “TQG”, han logrado obtener gran popularidad en varias partes del mundo y actualmente son las más escuchadas en distintas plataformas musicales.

Se debe precisar que Shakira y Gerard Piqué mantuvieron una relación sentimental de doce años y a mediados de 2022 anunciaron su separación definitiva. Pero tras la ruptura Shakira ha triunfado con sus canciones cuyas letras tienen un mensaje, aparentemente, hacia su expareja.

En ese sentido, recientemente se ha conocido el verdadero significado de las letras de sus canciones durante una entrevista con el periodista mexicano Enrique Acevedo.

Shakira y Bizarrap (Foto: Shakira/Instagram)

¿CUÁL ES EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LOS TEMAS DE SHAKIRA?

Shakira ha incrementado su fama con sus pegajosos temas que han dado la vuelta al mundo. Sin embargo, muchos se han preguntado ¿cuál es su significado? Ante ello, la propia colombiana respondió a esa gran interrogante.

En entrevista con Enrique Acevedo, según informó La Vanguardia, Shakira resaltó lo importante que es la presencia de una mujer en cada una de las letras de sus canciones.

“Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer necesitaba un hombre para completarse, una familia. Yo también tuve ese sueño de que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo”, precisó.

Asimismo, reconoció que no todos los sueños en la vida se cumplen, aunque “la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera, y a mi con mis dos niños lo ha hecho”.

LA MÚSICA SU MAYOR TERAPIA

La artista barranquillera también sostuvo que aprendió a expresar lo que siente como situaciones de dolor, la vulnerabilidad, pero confesó que ha conseguido sentir que ella como persona es suficiente.

“Mis canciones son mi mejor terapia, son mejores que una visita al psicólogo. Alguien tendría que haberme tomado una foto del antes y el después. Le doy las gracias por dejarme desahogarme, muy necesario para mi sanación”, precisó Shakira.

En otro momento, aseguró que durante la situación difícil que atravesó pudo conocer quiénes eran realmente sus amigos, esas personas que estuvieron en las buenas y en las malas, además de su querido público.

Shakira durante el videoclip de su canción TQG junto a Karol G (Foto: Shakira / Instagram)

DEPENDIENTE EMOCIONAL

Durante esa conversación también, añade La Vanguardia, la colombiana confesó que en su momento fue dependiente emocional de un hombre.

“Esa fábula de que una mujer necesita un hombre -porque he sido muy dependiente emocionalmente de los hombres, he de confesarlo- He sido una enamorada del amor”, sentenció.

DATOS PERSONALES DE SHAKIRA

Nombre de nacimiento : Shakira Isabel Mebarak Ripoll

: Shakira Isabel Mebarak Ripoll Fecha de nacimiento : 2 de febrero de 1977

: 2 de febrero de 1977 Edad : 45 años

: 45 años Lugar de nacimiento : Barranquilla, Colombia

: Barranquilla, Colombia Nacionalidad : colombiana y española

: colombiana y española Residencia : Barcelona

: Barcelona Lengua materna : Español

: Español Altura: 1,57 m