Si en algún momento tuvieron problemas, hoy todo es felicidad. La cantante colombiana Shakira está más entusiasmada que nunca con el próximo estreno de su documental en la gran pantalla, “Shakira en concierto: El Dorado World Tour” y la presentación que ofrecerá en el medio tiempo del Super Bowl 54 en Estados Unidos. Mientras llegan ambos eventos, ella vive al máximo el alentar a su selección junto a su pareja Gerard Piqué y un video compartido en redes sociales así lo demuestra.

La artista de Barranquilla usó sus cuentas oficiales para retransmitir buena parte de los actos de apertura de la primera edición de la Copa Davis organizada bajo el nuevo formato propuesto por el defensa del FC Barcelona y el grupo de inversión Kosmos.

Shakira se mostró muy emocionada mientras veía el partido en directo por televisión. El lunes, los integrantes del equipo de Colombia lograron su primera victoria en la pista de la Caja Mágica de Madrid y ella no dudó en celebrarlo abrazando a Gerard Piqué de manera muy efusiva.

“¿Ganamos? ¡Ganamos!”, se la oye gritar en la sala de su casa en Madrid, España al percatarse del triunfo en la nueva Copa Davis.

En el video, que luego fue compartido en YouTube, se ve a Shakira lanzarse al sofá, con el teléfono en la mano, abrazar al padre de sus hijos y posar muy sonriente con él para la cámara, demostrando así que están juntos en las buenas y malas y apagando rumores de una posible crisis de pareja que se iniciaron por la ausencia de la artista en la cena con la que se presentó oficialmente el torneo en el ayuntamiento de la capital española.

Lo que sí es un hecho es que pese a toda la efusividad de la cantante por apoyar a su selección, Colombia quedó eliminada de la Copa Davis 2019 al caer 0-3 ante Australia. Esto no impedirá que su actuación en la final del evento sea impresionante.

Crisis en el paraíso

Hace unas semanas, en plena promoción de “Shakira en concierto: El Dorado World Tour”, cinta en la que contará – en primera persona - cómo vivió la gira que la llevó por 22 países, en la que su familia jugó un papel fundamental y tuvo lugar tras uno de los peores momentos de su carrera artística, la cantante reveló los problemas que atravesó con Gerard Piqué.

En 2017, la barranquillera se vio obligada a cancelar “El Dorado World Tour” por una lesión en sus cuerdas vocales. Un problema que la alejó de los escenarios, los estudios y la tuvo en un conflicto permanente.

“Gerard me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera… Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar”, le insistía el futbolista en sus ánimos de que ella no se rinda.

Estas declaraciones dieron la vuelta al mundo pues ella reconoció que la frustración de no poder hablar y su lenta recuperación le generó una crisis con su pareja Gerard Piqué.

