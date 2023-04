Luego de casi un año desde su sonada separación, el pasado 2 de abril, Shakira abandonó Barcelona, la ciudad en la que vivió por más de una década al lado de Gerard Piqué, para instalarse con sus hijos Milan y Sasha, además de su padre William Mebarak, en Miami.

Como se recuerda, en junio de 2022, las celebs de España confirmaron su ruptura en medio de especulaciones de infidelidad por parte del exjugador del FC Barcelona, las cuales tomaron más fuerza luego de que este hiciera oficial su relación con Clara Chía Martí y las indirectas que la cantante colombiana le lanzó a su exnovio y su actual pareja en sus últimas cuatro canciones.

Del mismo modo, la salida de la colombiana y sus hijos de la ciudad española no fue sencilla, pues a la orden que le envió Joan Piqué, el padre del futbolista y propietario de las empresas familiares, se habría sumado una condición que el catalán le habría puesto a la barranquillera para cederle la custodia de los pequeños.

La cantante colombiana y Gerard Piqué iniciaron su romance en 2010 y se convirtieron en padres de dos niños (Foto: Shakira / Instagram)

LA CONDICIÓN DE LOS HIJOS DE PIQUÉ PARA QUE LOS VISITE

Entre los acuerdos que llegaron los representantes de la cantante y el empresario se encuentran que este último podrá viajar a Miami a visitarlos una vez al mes y durante 10 días, e incluso algunos medios especulan que ya se encuentra alistando para verlos por primera vez desde la mudanza, aunque esto incluirá una severa condición de los menores.

De acuerdo con Jordi Martin, el paparazzi que ha cubierto la separación de Piqué y Shakira, los pequeños Milan y Sasha le han pedido algo muy específico si quiere ir a verlos a Miami: ir sin Clara Chía Martí.

“Una condición que los chicos le habrían puesto a Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin la novia”, indicó el periodista en el programa argentino “Intrusos”.

Según reportó Marti, los pequeños no conocen a la catalana y no quieren hacerlo, aunque no ha revelado los motivos detrás de la decisión de Milan y Sasha.

“Los nenes no quieren ni ver a Clara, los nenes le han dicho a su padre ‘no queremos conocerla’: ‘Por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella’”, añadió.

La cantante colombiana se convirtió en madre de Milan y Sasha (Foto: Shakira / Instagram)

LOS ACUERDOS DE PIQUÉ Y SHAKIRA

Para que la cantante barranquillera pueda mudarse a Miami con sus hijos, los representantes legales de ambas figuras se encontraron en más de una ocasión en los tribunales, donde llegaron a un acuerdo.

“Las condiciones fueron que Shakira tenía la custodia, por lo que se llevaría a los nenes a vivir a Miami. Pero diez días al mes, Piqué estará con ellos”, explicó Martín.

Del mismo modo, si bien la custodia de los pequeños la tiene la cantante barranquillera, si Gerard decidiese mudarse, la figura cambiaría por completo.

“Si Piqué decide irse a vivir a Estados Unidos, la custodia pasa a ser compartida. Creo que los niños están ‘volcados’ con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal”, sentenció.