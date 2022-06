Los rumores de la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué sacudieron el internet, hasta que la pareja, finalmente, lo confirmó. Después iniciaron las especulaciones sobre cuál había sido la causa de la separación, por lo que muchos de sus seguidores se dieron cuenta de algunas señales que habrían delatado la tensión entre la pareja.

La pareja empezó a salir en el 2010, luego de conocerse en un viaje a España y luego entrar en mayor contacto por el mundial en Sudáfrica. Un par de años después, tuvieron a su primer hijo Milán. Posteriormente, en el 2015, llegó el segundo, Sasha.

Entre las teorías que más han rondado el internet está la supuesta infidelidad del jugador del “F.C. Barcelona” a su pareja y madre de sus hijos.

Aunque los artistas trataron de mantener sus diferencias de forma privada, en redes sociales se encontraron algunas señales por parte de ambos, como mensajes sin contestar.

LOS MENSAJES QUE PIQUÉ NO RESPONDIÓ

Como si se tratara de una investigación del FBI, los seguidores de ambas celebridades examinaron a fondo las últimas publicaciones que han compartido Gerard Piqué y Shakira, tratando de buscar un indicio que confirme las teorías de la separación.

Algo que resaltó fue la frialdad y desconexión que hubo entre la relación en los últimos meses, lo cual resultó ser evidente. Las últimas tres publicaciones que Shakira le dedicó a Piqué fueron completamente ignoradas por él. No hubo likes, ni comentarios o alguna historia en forma de respuesta.

La última imagen que la intérpreto de “Te felicito” le dedicó a su entonces pareja fue hecha el 20 de marzo. Aunque la fotografía era de ella, en la descripción aseguró que su marido era el mejor central del mundo.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial”, escribió la cantante de 45 años en Instagram.

El 20 de marzo Shakira le dedico un lindo mensaje a su entonces pareja Gerard Piqué, pero no obtuvo respuesta (Foto: Shakira / Instagram)

Unos días antes, había compartido una foto del padre de sus hijos durante uno de sus partidos, felicitándolo por la gran hazaña que había logrado.

“600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno”, explicó ella.

El 14 de febrero, conmemorando el Día del Amor, la cantante colombiana volvió compartió una foto junto al español, deseándole un “Feliz día de San Valentín”. Pese a todo esto, Gerard Piqué brilló por su ausencia.

QUÉ DIJERON LOS FANÁTICOS

Al darse cuenta de la frialdad de Gerard Piqué, no solo se percataron que podría haber problemas en el paraíso, sino que también decidieron dejarle mensajes de aliento a Shakira ante el desdén.

Unos aconsejaron eliminar las fotografías, mientras que otros sugirieron dejarlas para que él pueda ver “lo que se está perdiendo”.