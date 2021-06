La cantante y compositora colombiana, Shakira ha salido de sus ‘cuarteles de invierno’ para dar algunos anuncios a los millones de seguidores que tiene a lo largo de su exitosa carrera musical. Aunque, quizás para alguno de estos fanáticos lo revelado por la intérprete sea una verdadera novedad: está insatisfecha con sus propias producciones. ¿La razón? te la contamos a continuación.

Shakira ha confesado a la revista mexicana Vogue que nunca está al 100% a gusto con su trabajo, pues en un afán de perfeccionismo, considera que siempre pudo haberlo hecho mejor. Exactamente, esto fue lo que dijo la creadora de “Hips Don’t Lie”: “No soy una gran fan de mí misma. Siempre escucho las cosas que he hecho y digo: ‘Esto podría haber sido mejor’. Nunca estoy del todo satisfecha. Esa insatisfacción no es del todo negativa, tiene algo bueno. No quiero volver nunca a lo que ya hice”.

La actual pareja del jugador del Barcelona de España, Gerard Piqué, agrega que su entorno siempre le recuerda todo lo que ha conseguido en sus años como cantante y lo que representa para la industria de la música, pero ella prefiere hacerse “Ciega, sordomuda” - como titula una de sus canciones - y “olvida lo que ha conseguido para ir por más”.

¿QUÉ ES DE LA VIDA DE SHAKIRA?

Shakira, como la mayoría de personas que tienen a sus padres por encima de los 60 años, vive con la preocupación que pudieran contagiarse del COVID-19 y cuenta que este tiempo de pandemia le ha servido para poder reencontrarse con los suyos, aunque considera que ya es tiempo de volver al ruedo, pues “tiene el gas a tope”.

“Pero al mismo tiempo intentando, dentro de los momentos de confinamiento, aprovechar para hacer cosas que no se podían en una vida normal. Aprovechando para estar más con los niños y la familia”, añade quien le diera al popular “Waka Waka” en la Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica.

“Me siento con mucha energía, con ganas de trabajar y muy inspirada. Estoy con el gas a tope, haciendo muchas canciones. Estoy en el proceso de mezcla de esa canción que va a salir en julio. Acabo de hacer el rodaje del video y estos días estoy dedicada a editarlo, terminar de mezclar la canción y prepararla para que salga el mes próximo”, agrega la también intérprete de “Suerte”.

SHAKIRA Y SUS COMPOSICIONES QUE VALEN MILLONES

Debido a la pandemia por el coronavirus, Shakira, como mucho de los artistas en el mundo tuvo que hacer un parón que le ha obligado a no producir como es de costumbre. Su reciente y último álbum ha sido “El Dorado”, el cuál se lanzó en el 2017. La gran sorpresa para sus fieles admiradores viene aquí: la latina viene preparando la continuación de este sencillo para el 2022, año en el que espera pueda volver a hacer sus tan famosas giras por todo el mundo.

Cabe resaltar, que la colombiana a inicios del 2021 ha firmado un contrato con Hipgnosis Songs Fund, quien se hizo con 145 canciones de la compositora. Entre sus éxitos más conocidos y que han sido transferidos a la empresa musical podemos encontrar “Whenever, Wherever”. Aquí, la galardonada artista es donde entra en reflexión y se autoproclama mejor compositora que cantante. “Ser compositora es un logro que considero igual y quizás incluso superior a ser cantante y artista”.