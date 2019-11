Durante la presentación del documental de su gira “El Dorado World Tour”, en Barcelona (España), Shakira ha confirmado lo que era un secreto a voces: que atravesó por una crisis con Gerard Piqué que estuvo a punto no solo de acabar con su relación.

Este hecho ocurrió en 2017, el año el más difícil y oscuro de su vida tanto personal como profesional, pues fue cuando le detectaron la lesión en las cuerdas vocales que no solo provocó la cancelación de su gira “El Dorado”, sino que también la mantuvo alejada de los escenarios por casi un año.

Shakira contó que luego de visitar hasta a cinco médicos, el 80% le recomendaron operarse; sin embargo, ella no quería entrar al quirófano porque la tendría demasiado tiempo alejada de sus hijos y por ello prefirió permanecer callada durante un largo tiempo con el fin de recuperar su característica voz.

"Mi hijo Sasha me dijo que le rezaba al Niño Jesús y a la Virgencita para que mamá volviera a hablar", recordó la intérprete de “Ojos así”, que además confiesa que en los meses que estuvo sin poder comunicarse como lo hacía habitualmente, su relación con Gerard Piqué se vio afectada.

Shakira asegura que siempre estaba "enfadadísima", afectada por lo que le estaba ocurriendo, "y él necesitaba que hablara" y le explicara cómo se sentía realmente. "Gerard me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera", explicó.

Es así que el futbolista del Barcelona fue una pieza clave en su recuperación y para ello, no dudó que ser duro con ella. "Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar", contó.

La actitud de Gerard Piqué influyó mucho en la mejoría de Shakira y luego de esta crisis su relación se fortaleció, pues llevan juntos cerca de nueve años y tienen dos hijos. Ahora que recuperó su voz, la barranquillera asegura: “Creo que canto mejor ahora porque soy consciente de lo que tengo”.