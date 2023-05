El encuentro entre Shakira y Tom Cruise en Miami se convirtió en noticia y desató especulaciones de un posible romance entre ellos. El actor de Hollywood coincidió con la cantante colombiana el pasado 7 de mayo en el Grand Prix de Fórmula 1, donde fueron fotografiados mientras conversaban y pasaban un buen momento juntos.

En las imágenes que han causado revuelo en las redes sociales vemos a Shakira y Tom Cruise charlando mientras los hijos de Gerard Piqué se acercan a su madre a hacerle mimos y cariños. En otro momento, a las estrellas se les ve sonrientes mientras disfrutaban de la carrera que tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen.

Tras este encuentro, según una fuente del portal Page Six, Tom Cruise sí está “extremadamente interesado” en buscar nuevamente a Shakira y ya le habría mandado flores. Sin embargo, la cantante colombiana no estaría interesada en el actor de Hollywood. ¿Qué se sabe sobre esto? Aquí te lo contamos.

Shakira se robó las miradas en la gran final de la Fórmula 1 (Foto: AFP)

¿QUÉ PASA ENTRE SHAKIRA Y TOM CRUISE TRAS SU ACERCAMIENTO EN MIAMI?

De acuerdo con un informe del diario The Mirror, publicado el martes 23 de mayo, Tom Cruise está muy interesado en Shakira, pero ella no siente el mismo interés hacia él. De hecho, la cantante colombiana le “estaría implorando” al actor de Hollywood para que no la pretenda.

El medio británico citó a la revista Heat que afirma que Shakira no está interesada románticamente en Tom Cruise, quien ha manifestado su deseo de pretender a la cantante. Al parecer, ella quiere que el actor “deje de coquetear con ella”.

Una fuente que citó el medio británico aseguró que Tom Cruise y Shakira se conocen “vagamente” desde hace años, pero por primera vez conversaron y compartieron un agradable momento en el Gran Premio de la F1 en Miami.

En encuentro habría dejado encantado a Tom Cruise, quien ha dejado ver su interés en conquistar a Shakira. Sin embargo, la intérprete de “Acróstico” solo fue amigable con él y no siente lo mismo.

Shakira y Tom Cruise tienen una amistad de años y ambos se encuentran solteros (Foto: AFP)

¿TOM CRUISE QUIERE CONQUISTAR A SHAKIRA?

De acuerdo al diario The Mirror, Tom Cruise quedó muy emocionado tras su encuentro con Shakira: “Se fue convencido de que tenían una conexión real sobre la que necesitaban construir”, dijo una fuente.

De hecho, según el medio británico, el actor de Hollywood ya habría hecho comentarios con su círculo de amigos sobre la intérprete describiéndola como la “mujer de sus sueños”.

La supuesta actitud de coqueteo de Tom Cruise hacia Shakira, tras el encuentro en el Gran Premio de la F1, habría sido “demasiado” para la cantante: “Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”, afirmó la fuente.

Según el informe de The Mirror, que recoge Univision, la versión de Shakira ya fue compartida con Tom Cruise, pero él está convencido en conquistarla y acercarse más a ella.