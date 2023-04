Tras la mudanza de Shakira, junto a sus hijos, a la ciudad de Miami (Estados Unidos), una vez más, la historia entre la cantante y su expareja, Gerard Piqué, está en los ojos del mundo. Y es que el exdefensa del Barcelona coordinará a través de sus abogados las fechas en las que podrá visitar a sus retoños. Conoce mayores detalles aquí.

Shakira y Gerard Piqué se encuentran a miles de kilómetros de distancia luego que la colombiana decidiera empezar una nueva vida en norteamérica al lado de sus hijos y alejada del exfutbolista. Todo ello luego de su separación oficial que ocurrió a mediados de 2022.

Sin embargo, Gerard Piqué regresó a los estudios de abogados para coordinar sobre las visitas a sus hijos, Milán y Sasha, quienes partieron junto a su madre rumbo a Miami.

Shakira y Gerard Piqué cuando estaban juntos en el 2019 durante un encuentro por la Coda Davis (Foto: AFP)

LAS COORDINACIONES DE LOS ABOGADOS DE PIQUÉ Y SHAKIRA

Shakira y Gerard Piqué son dos celebridades que continúan generando la atención del público. Luego que la intérprete de “Monotonía” decidiera radicar en Estados Unidos, el exfutbolista ya coordina con su parte legal el tema de las visitas.

En ese sentido, Mundo Deportivo, recordó que el convenio de separación entre la expareja determinó que Piqué podría ver a sus hijos durante diez días al mes. Es por ello que los abogados de ambas partes se reunirán para ver el caso.

¿CUÁNDO SE REUNIRÁN?

El citado medio añade que el encuentro entre las defensas de Shakira y Piqué será durante esta semana, pues se acordó, previamente, en que la cita se llevaría a cabo luego de Semana Santa.

“Este mismo mes de abril el exfutbolista ya podría disfrutar de su régimen de estancia con sus hijos”, dijo Ramón Tamborero, abogado de Piqué al programa Mamarazzis.

¿DÓNDE ESTUDIARÁN LOS HIJOS DE SHAKIRA?

Según información de El Periódico, los hijos de la cantante empezarán sus clases en una exclusiva escuela llamada Miami Country Day (Estados Unidos) la cual es considerada una de mejores del estado de Florida.

La cantante colombiana abandonó Barcelona para viaja a Miami (Foto: Shakira / Facebook)

SHAKIRA Y SU DECISIÓN DE MARCHARSE DE BARCELONA

De acuerdo con las Mamarazzis Lorena Vázquez y Laura Fa, el pasado jueves 30 de marzo, Shakira recibió la recomendación por escrito del equipo médico de su padre sobre la posibilidad de viajar a Miami. En ese sentido, se supo que esta sería la ciudad donde William Mebarak será operado.

Así, el viernes 31 de marzo, la abogada de Shakira, Pilar Mañé, le comunicó formalmente la decisión a su colega Ramón Tamborero, quien se encarga de la defensa de Piqué. Además, la artista habría llamado directamente a su expareja para informarle sobre la partida de sus menores hijos.

EL MENSAJE DE DESPEDIDA DE SHAKIRA

Durante su vuelo, Shakira escribió una melancólica publicación en su cuenta de Instagram. Así se despedía la cantautora de la ciudad que la acogió durante 13 años.

“Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar…”, se lee.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, inició el texto.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, agregó.

“Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, concluyó.

Publicación de Shakira en su Instagram oficial (Foto: Shakira / Instagram)

