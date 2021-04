CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La décimo primera temporada de “Shameless”, comedia dramática desarrollada por John Wells y adaptada de la serie británica del mismo nombre de Paul Abbott, terminó el 11 de abril de 2021, pero dejó un final abierto.

En ‘Father Frank, Full of Grace’ (11x12), el último capítulo de la ficción de Showtime, Ian y Mickey compran muebles; Kev y V buscan compradores para Alibi; Lip se conforma con un nuevo trabajo; Carl encuentra su vocación en la fuerza; Debbie se sumerge en un mundo peligroso cuando conoce a alguien; y Frank se enfrenta a su mortalidad.

Después de la sobredosis de Frank, la familia Gallagher no muestra mayor preocupación y lo deja inconsciente en el sofá para seguir con sus pendientes, entre ellos buscar el comprador adecuado para el bar Alibi. Además, existe cierta tensión entre Ian y Mickey, quienes celebran su primer aniversario de bodas.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 11 DE “SHAMELESS”?

En tanto, Frank despierta, se escabulle de casa, deambula por la ciudad y termina en una iglesia vestido de monaguillo. Cuando el sacerdote lo encuentra llama de inmediato a una ambulancia y en el hospital se revela que tiene Covid-19.

La fiebre provoca que Frank tenga alucinaciones con su hija Fiona, a recordar los mejores momentos con su familia, desde la primera temporada de “Shameless”, incluso se imagina tomando una última cerveza en la fiesta del Alibi con sus hijos, quienes se reunieron allí para despedirse antes de que Kev y Vero se muden a San Francisco.

Finalmente, Frank comienza a flotar sobre la ciudad en su taburete, con su cerveza en la mano, mientras una voz en off revelaba el contenido de nota de suicidio que dejó a su familia en el episodio anterior. “No queda mucho más que decir la verdad. Salvo que... el tiempo es precioso. No lo desperdicies joder. Diviértete. Está claro que yo lo hice”, concluye la misiva de Frank.

Pero la historia del resto de personajes de “Shameless” queda pendiente, por ejemplo, Lip estaba contemplando una oferta para la casa; Tami probablemente está embarazada; Carl expresa interés en comprar la barra de Kev y V; y la nueva novia convicta de Debbie la invita a visitar Texas.

En una escena post-créditos, dos enfermeros se disponer a incinerar el cadáver de Frank que despide un fuerte olor a alcohol. Cuando los sanitarios encienden el horno crematorio, todo explota por los aires.

La última escena de Frank Gallagher en "Shameless" (Foto: ShowTime)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 11 DE “SHAMELESS”?

En una entrevista con TVLine, el productor ejecutivo John Wells habló sobre el final de “Shameless” y sobre la muerte de Frank, la ausencia de Fiona y los posibles efectos secundarios.

Cuando le preguntaron cuándo decidió el final de la serie dijo: “Honestamente, probablemente no hace mucho tiempo, tal vez después de Navidad. Seguimos rastreando lo que estaba pasando con el virus y cómo afectaría el programa. Escribíamos sobre una comunidad que se vería realmente afectada, económica y sanitariamente, por la pandemia. Así que lo estábamos monitoreando, porque queríamos asegurarnos de que no íbamos a hacer algo que, para el momento en que estuviera en el aire, sería anticlimático y una especie de post- [la pandemia]... Realmente esperábamos que la pandemia terminara y luego volveríamos a escribir todo al final, así que no se trataba solo de esto. Pero lamentablemente, eso no fue lo que pasó, así que pensamos que teníamos que lidiar con eso en el mundo de Shameless y tener un final que reflejara lo que estaba pasando en el mundo para las personas que viven en la línea de la pobreza, y que también fue divertido y descarado en medio de esta tragedia que todos estamos viviendo”.

Sobre la muerte de Frank confesó: “Bill Macy y yo habíamos hablado de ello a lo largo de los años, y ambos teníamos la firme convicción de que, si bien nos divertimos mucho con Frank, dejarlo con la impresión de que no hay consecuencias de ningún tipo por años de comportamiento dañino para su cuerpo entre las drogas y el alcohol serían menos que justos. Así que siempre habíamos hablado de hacer algún tipo de historia sobre demencia alcohólica. Lo habíamos escrito en realidad, o la mayor parte, cuando cerramos en marzo. Estábamos a solo unos días de empezar a rodar. A medida que COVID empeoraba cada vez más a fines de la primavera y en el verano, nos dimos cuenta de que íbamos a tener que reescribir, porque necesitábamos lidiar con COVID en esta comunidad, porque estaba afectando mucho a las comunidades de bajos ingresos y desfavorecidas. Así que se convirtió en una conversación natural que tal vez Frank realmente moriría de COVID, aunque tengo que decir, hay tantas comorbilidades, cualquier cosa podría haberlo empujado. Es como una enorme torre Jenga que si tocas [y] sacas una cosa más, [él] se derrumbará”.

“La idea era dejarlo como si fuera la vida, donde realmente no sabes qué va a pasar a continuación, y dejar que los miembros de la audiencia que tienen una relación cercana con muchos de los personajes llenen el espacio en blanco que quieres llenar. No puede estar equivocado acerca de lo que cree que sucederá a continuación. Te divertirás discutiendo o pensando en ello, pero es para ti, para completar el resto de la historia de los Gallagher, con la excepción de Frank. He estado involucrado en varios programas de larga duración. Creo que es fiel a la vida y, como espectador, siempre siento que me gusta ese sentimiento. Simplemente alejándose de Urgencias [en Urgencias], o hay una nueva administración comenzando en Washington cuando Bartlet está volando y Santos iba a ser presidente [en The West Wing]. Eso es lo que me gusta de una historia, así que eso es lo que hice. Yo puedo decidir”, explicó sobre la decisión de dejar algunas historias inconclusas.