En esta ocasión pudimos charlar con uno de los personajes principales de ‘Shang-Chi’ y enemigo de los más recordados en la historia de los cómics de Marvel, ‘Wenwu’, o como también lo conocen, el ‘Mandarín’, protagonizado por Tony Leung.

Háblenos de su personaje.

Mi personaje es Wenwu. Creo que Wenwu es un personaje trágico. Aunque es muy poderoso con los Diez Anillos, se sintió solo toda su vida hasta que conoció a su esposa, y creo que esa fue la época más feliz de su vida. Después de perderla, quedó torturado por la culpa y vivió sufriendo. Por eso creo que es un personaje bastante trágico.

¿Qué le pareció incorporarse al Universo Cinematográfico de Marvel?

Yo miro muchas películas de Marvel y tengo también mis personajes preferidos. Deadpool y Iron Man son mis personajes preferidos. No esperaba tener la oportunidad de ser miembro del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Qué fue lo que le atrajo de SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS?

Creo que fue debido a Destin, nuestro director. Tuve una entrevista telefónica con él y, por supuesto, no me podía contar mucho sobre la historia en ese momento, así que me dio solo algunas pistas sobre mi personaje. Pero me sentí bien hablando con él, y pensé que podía confiar en él.

¿Cuál fue su reacción inicial al guion?

No esperaba tener tanta participación en la película hasta que leí el guion. Por lo que Destin me había contado, pensé que solo me necesitarían unas dos o tres semanas. Wenwu no es el Súper Héroe, él es solo un villano. Eso no era un problema para mí, pero al final estuve seis meses en Sídney.

¿Qué conversó con el director sobre el personaje?

Creo que el guion hace un muy buen trabajo con mi personaje, muy detallado, de modo que lo único que tenía que hacer era seguir el guion. Yo prefiero sorprender o convencer al director con mi actuación en el escenario en lugar de hablar demasiado con anterioridad. Así que no hablamos mucho sobre el personaje antes de la filmación.

¿Qué son los Diez Anillos?

Creo que son muy similares al traje de Iron Man. Cuando uno se pone los anillos, se convierte en alguien muy poderoso y peligroso. Y al mismo tiempo, los anillos le dan inmortalidad a quien los use.

¿Cómo figuran en la historia los anillos?

Los anillos son la base de la historia. Es a causa de los anillos que Wenwu cambia su vida y adquiere gran poder.

Háblenos sobre el personaje de Li.

Li es hermosa, extravertida, optimista y muy bondadosa. Tiene la capacidad de hacer felices a las personas que la rodean. Es una mujer cariñosa y compasiva. Creo que es perfecta para Wenwu. Él se enamora de ella cuando la conoce y deja todo por ella. Creo que ella es el sentido de la vida para Wenwu. Y creo que eso es lo que hace que su historia sea tan hermosa y conmovedora.

¿Cómo es trabajar con Fala Chen?

Trabajar con Fala es muy lindo. Ella tiene muy buen trato, es muy fácil trabajar con ella, y siempre está contenta, siempre haciendo chistes. Creo que es ideal para el papel.

¿Cómo era la dinámica familiar antes y después de la muerte de Li?

Había mucho amor, felicidad y alegría antes de su muerte. Después de su muerte, la familia se desmorona. A cada integrante de la familia le afecta en un grado diferente.

¿Y Shang-Chi no regresa?

Después de diez años, Wenwu obliga a Shang-Chi a regresar porque se le ocurrió una idea descabellada.

Mira el primer póster de "Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos". (Foto: Captura YouTube).

¿Cómo se siente Wenwu cuando regresa Shang-Chi?

Está contento porque quiere que Shang-Chi dirija con él la Organización de los Diez Anillos.

¿Y cómo reacciona al hecho de que Shang-Chi trae a Katy?

Creo que su reacción es muy típica de un padre cuando el hijo trae una chica a la casa. Y creo que además Katy le cae bien a Wenwu.

Cuéntenos sobre cómo es trabajar con Florian.

Florian es una persona muy agradable. Es perfecto para Razor Fist por su aspecto, duro y varonil. Pero es una persona muy buena.

Cuéntenos sobre el entrenamiento y la importancia de las artes marciales.

Normalmente, en Hong Kong, aprendemos todo en el plató porque la mayoría de los actores varones saben algo de artes marciales, ya que normalmente lo aprendes de niño. Así que nos muestran los movimientos directamente en el plató. Pero para esta película, hicimos algunos ensayos antes de la filmación.

Nos llevó dos semanas ensayar todas las secuencias de acción antes de la filmación. Eso ayuda mucho cuando vas al plató y haces la escena. Se ahorra mucho tiempo. En esta película, lo que yo hago es el estilo de kung fu que se llama Garra de Tigre. Creo que es algo simbólico, es un símbolo de oriente. Y al mismo tiempo, es un símbolo del estado mental del personaje. Representa la agresividad y la ira del personaje de Wenwu, a diferencia del taichí, que representa la paz y la armonía de los que viven en Ta-Lo, la aldea misteriosa.

Cuéntenos sobre el aspecto de su personaje.

Admiro mucho a la diseñadora de vestuario, Kym Barrett. Es muy buena para definir el personaje a través del vestuario. Ella fue a Tokio a hacer las pruebas de vestuario conmigo. En ese momento, yo no tenía idea del aspecto que iba a tener mi personaje, y ella fue la primera persona en darme una idea de su aspecto.

Cuéntenos cómo es trabajar con Simu Liu.

Es muy agradable y es un placer trabajar con este actor joven y talentoso. Es muy profesional, muy apasionado, y me hace sentir vigorizado en el plató.

Y ¿cómo es trabajar con Nora Lum (Awkwafina)?

Había visto muchas de las películas de Nora porque ella es muy divertida, especialmente en Locamente millonarios. No esperaba tener la oportunidad de trabajar con ella. Me gusta muchísimo como actriz y es muy lindo tenerla en esta película.

¿Y trabajar con Michelle Yeoh?

Hacía tiempo que no la veía, así que me gustó mucho trabajar con ella. Nos gusta encontrarnos y visitarnos después de trabajar.

¿Qué fue lo que más le gustó de hacer esta película?

Esa es una pregunta muy difícil. Siempre me gusta la parte dramática porque la parte de acción puede resultar un poco cansadora. Pero me gusta mucho trabajar con el equipo. Esta es la primera vez que trabajo con un equipo estadounidense y me encanta la atmósfera de trabajo. Son todos muy profesionales, y muy amables.

¿Cómo fue trabajar con Destin, el director?

En el plató, Destin me hizo sentir muy relajado y tranquilo, y me alentaba mucho después de cada toma. Me decía que mi actuación era perfecta, o muy buena. Me dio mucha confianza, especialmente al comienzo de la filmación. A vece me corregía algunas cosas, pero eso también me gustaba mucho. Fue muy lindo trabajar con él.

¿Cómo fue filmar en Australia?

Me encanta la playa y los deportes acuáticos, así que después de trabajar, me iba a diferentes playas a disfrutar del mar. Fue muy lindo.

Háblenos sobre el alcance de la acción.

Creo que esta película es muy particular, es única, por los maravillosos efectos especiales de Marvel combinados con las artes marciales. Va a ser algo nuevo para el público.

¿Hay algo que le quiera decir a la comunidad asiática?

Antes de venir a Sídney, muchos amigos de diferentes países de Asia me enviaron mensajes diciendo que estaban deseando ver esta película. Creo que es porque van a poder verse reflejados, sentirse identificados.