El día de hoy entrevistamos a uno de los actores más pedidos del momento en el mundo del cine y que acaba de cumplir un sueño, pertenecer a Marvel Studios y protagonizar un rol en el MCU. Hablamos de Simu Liu, el cuál hace el rol protagónico en ‘Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos’.

Háblenos sobre su incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel

Diría que ya de antes me gustaban mucho las películas. Era el más fanático de los fanáticos que te puedas imaginar de los cómics de Marvel durante mi infancia y adolescencia. Luego, cuando empezaron a salir las películas, me encantaron. Había algo de esas películas de Súper Héroes que me fascinaba. No sé si era solo la idea de que gente común y corriente pudiese lograr hacer cosas extraordinarias o si era porque eran películas absolutamente espectaculares.

Fui un fanático desde el principio, desde la primera película del Hombre Araña y otras películas de Súper Héroes como X-Men y Los 4 fantásticos. Y cuando el Universo Cinematográfico de Marvel comenzó con IRON MAN y luego THOR y CAPITÁN AMÉRICA, me impactaron muchísimo y después me encantaron todas las demás películas de los Avengers, y seguí siendo fanático de ellas hasta ENDGAME, que vi en el cine en abril de 2019. En ese entonces era todavía un fan, apreciando lo genial que era la película sin tener la menor idea de que tres meses después estaría en Comic-Con frente a ocho mil fans en vivo y en directo, pero realmente frente al mundo entero, siendo presentado como uno de los próximos héroes de la Fase 4. Fue como un sueño.

¿Cuál fue su reacción inicial cuando leyó el guion?

Recuerdo que estaba muy entusiasmado por leer el guion, porque ya habíamos hablado mucho. Destin me había contado la historia muy bien antes de que yo lo leyera. Y luego, cuando lo leí, lloré.

Lloré por muchas razones. Shang-Chi y los demás personajes, y su familia, tienen una relación muy íntima. Y, en realidad, la película al fin y al cabo es sobre la familia. Lloré porque vamos a ver a un Súper Héroe asiático haciendo cosas de Súper Héroe, resolviendo situaciones y salvando al mundo. Y para mí fue un momento muy profundo como fan, como actor, como asiático. Fue increíble.

¿Qué fue lo que habló con Destin en relación a cómo encarar al personaje?

Lo primero que me dijo Destin cuando hablamos por teléfono luego del llamado inicial fue que no me habían contratado porque sabía kung fu o porque podía dar volteretas hacia atrás. Me pareció muy importante aclarar ese tema, porque cuando uno piensa en las grandes leyendas asiáticas del cine de los últimos años, todos son artistas marciales fenomenales, inigualables en lo que hacen. Pero al mismo tiempo, no podía evitar pensar: ¿no deberíamos ser capaces de ofrecer algo más que nuestra habilidad para la lucha? Y ¿no nos deberían juzgar por algo más que eso? Como actor, no solo como una persona asiática, quiero interpretar papeles y contar historias interesantes, fascinantes. Así que ese fue el punto de acceso a este personaje y fue algo en lo que Destin y yo estuvimos de acuerdo desde el principio.

Sabemos que Shang-Chi va a ser un luchador, probablemente uno de los mejores que vimos hasta ahora. Pero lo que hará que el público realmente se conecte con Shang-Chi es lo que le está pasando. Eso no quiere decir, de ninguna manera, que no tomé seriamente el aspecto de lucha del personaje, que yo siento que lo hice. Me entrené constantemente durante casi cinco meses antes de comenzar la filmación. Pero todo el tiempo sabiendo que no era por mi habilidad en las artes marciales que estaba aquí. Era por lo que había creado para el personaje.

¿Quién es el padre de Shang-Chi?

El padre de Shang-Chi es Wenwu, un hombre que tiene alrededor de unos mil años de edad. Con su poder, fue capaz de conquistar reinos enteros, saquear, amasar una fortuna y convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo.

¿Qué son los Diez Anillos?

Los Diez Anillos son objetos misteriosos. Cuando Wenwu se los pone, se da cuenta de que los artefactos tienen un poder increíble. Él los puede convocar para destruir ejércitos enteros. También puede vivir todo el tiempo que quiera mientras tenga puestos los anillos.

Háblenos sobre Li.

Li es la madre de Shang-Chi, y proviene de un lugar mágico llamado Ta-Lo. Li es una guerrera excepcional por derecho propio. Está extraordinariamente dotada y tiene muchos poderes propios. Li y Wenwu se enamoran y Shang-Chi nace en esta familia llena de amor, así como también su hermana, Xialing. Inicialmente, todo es maravilloso. Li calma a Wenwu; ella es el agua para su fuego. Ella es juiciosa, tranquila y cariñosa. Wenwu es fogoso e iracundo pero ella tiene la habilidad de amansarlo, de realmente ablandarlo, y lo ayuda a entender que la vida es más que solo estar buscando más poder, destrucción y guerra.

¿Qué pensó cuando se enteró de que Awkwafina se incorporaba al elenco?

Awkwafina es extraordinaria, talentosa, original y muy divertida. Desde hace muchísimo tiempo que soy fan de Nora, incluso desde antes de Locamente millonarios, desde Ocean’s 8: Las estafadoras, desde sus videos de comedia en YouTube y su música. Pero fue increíble y un gran honor poder trabajar con ella. Y ella es muy generosa y realmente original.

Creo que es imposible encontrar a otra persona como ella que haga lo que ella hace. Creo que ella le aporta algo único a su personaje, Katy, y mucho humor. Y lo que nos dimos cuenta enseguida es que teníamos una química muy natural para trabajar juntos. Creo que eso habla de su nivel de preparación y de su ética laboral, y también, de nuestra capacidad de divertirnos juntos.

Es muy importante para un actor llegar a trabajar y encontrarse con alguien que es tan generoso y entregado como Nora, dispuesta crear cosas juntos y divertirse.

Háblenos sobre la pelea del autobús.

La pelea del autobús es una de nuestras primeras secuencias de acción en la película. Es la primera escena en la que se ve a Shang-Chi manifestar sus artes marciales, porque es algo que él había estado tratando de mantener oculto durante mucho tiempo.

¿Cómo reacciona Katy cuando se entera de que Shaun es Shang-Chi?

Cuando te das cuenta de que tu mejor amigo te ha estado mintiendo durante los últimos diez años, más o menos, creo que la reacción natural es enojarse un poco. Y creo que Katy está en todo su derecho a enojarse con Shang-Chi. Pero por suerte, Shang-Chi le puede explicar la situación.

¿Por qué Katy decide ir con Shang-Chi cuando él se va a buscar a su hermana?

Cuando tu mejor amigo está en problemas, es natural querer ayudarlo. Y Katy es valiente y heroica de la misma manera que lo es Shang-Chi. Así que ella no le da alternativa. No es que Shang-Chi quiera ponerla en peligro o poner su vida en peligro, de ningún modo. Pero Katy es ese tipo de amiga.

Háblenos sobre la hermana de Shang-Chi, Xialing.

Xialing es una mujer que se ha endurecido, de una manera parecida a Shang-Chi, debido a su crianza. Cuando Shang-Chi se escapó de su casa, dividió a la familia aún más, y ella quedó sola para lidiar con su padre. Es una persona decidida y, sin duda, también un poco agresiva. Es un personaje extraordinario, y no va a ser fácil para Shang-Chi ganarse el perdón de su hermanita.

Cuéntenos cómo se encuentran en el club Dagas de Oro.

Xialing es dueña de un club que se llama Dagas de Oro, que es una combinación de discoteca con un tremendo club de lucha. Así que es un lugar muy interesante en donde se ve gente vestida de muchas maneras diferentes. Y se ven muchas personas peleando, moliéndose a golpes.

¿Cómo evoluciona la relación entre Katy y Shang-Chi durante el transcurso de la película?

Cuando piensas en todo el trauma que Shang-Chi experimentó en su vida, incluyendo la muerte de su madre, su relación tirante con su padre y su decisión de escaparse de su casa, Katy fue para él como un espacio seguro desde el momento en el que se conocieron. Ella es su confidente y él la quiere mucho como amiga.

Cuéntenos cómo evoluciona el personaje de Shang-Chi en el transcurso de la película.

La mayoría de mis amigos de origen chino tienen un nombre que usan socialmente, un nombre occidental, y un nombre chino que les pusieron sus padres. Y todos tienen una relación única y personal con esos dos nombres. No creo que se trate de que uno sea más importante que el otro, pero creo que el camino de Katy, como el camino de Shang-Chi en cierto sentido, es aprender a aceptar ambos como partes de sí mismos. Creo que eso es lo que hacen los personajes a lo largo de la película. La película tiene que ver con la evolución y el crecimiento personal, con aceptarse y quererse a uno mismo. Y creo que eso es algo con lo que el público se puede sentir identificado, ya sean chinos, asiáticos o de cualquier otro origen.

Cuéntenos cómo fue trabajar con Florian Munteanu, que interpreta a Razor Fist.

Es un placer trabajar con Florian todos los días. Tiene un sentido del humor muy espontáneo. Los dos somos de encontrar siempre ocasión para hacer chistes. Y a los dos nos cuesta mantenernos serios, y volvemos locos a todos. Es una presencia extraordinaria en el plató. Estamos contentísimos de tenerlo.

Probablemente, Florian es uno de los seres humanos más enormes que conozco, y tiene una voz que está de acuerdo con su apariencia. Pero lo que creo que a la gente le sorprenderá cuando lo conozca es lo divertido que es. Es desopilante. Estoy deseando que el mundo lo vea.

¿Cuál es el aspecto de su personaje?

Sabía desde el comienzo que iba a tener un traje. Todos los Súper Héroes tienen traje. El problema es que no sabía cómo sería porque no hay nada en televisión ni en las películas para que pudiese darme una idea. Kym Barrett, nuestra extraordinaria diseñadora de vestuario, se inspiró en muchas fuentes, no solamente en los cómics, y diseñó este traje increíble hecho de escamas de dragón. Y francamente, me emocioné mucho cuando me lo probé por primera vez. Entendí el peso, la gravedad, la importancia de lo que significaba, y entendí que hay muy pocas personas que pueden experimentar ese tipo de emoción. Me sentí muy afortunado y honrado. Fue realmente un momento increíble.

Háblenos del Ta-Lo.

El Ta-Lo es esta especie de plano sobrenatural e interdimensional. Los habitantes del Ta-Lo se entrenan todos los días para proteger el mundo de los vivos. Lo increíble fue que la producción construyó el Ta-Lo, y todos los edificios, todos los templos, todas las casas son lugares en los que uno siente que podría vivir. Para los actores, es siempre mejor poder interactuar con objetos reales y actuar en lugares reales en vez de estar en un estudio frente a una pantalla verde. Y el Ta-Lo es un lugar increíble en el que pudimos trabajar.

Coméntenos cómo fue trabajar con Tony Leung y Michelle Yeoh.

Te diré algo. Cada vez que hablo con mis padres, siempre me hacen la misma pregunta primero. Y no es ¿cómo estás? o ¿estás durmiendo bien? o ¿estás bien de salud? No. La pregunta es: ¿trabajaste con Tony Leung hoy? Y luego: ¿trabajaste con Michelle Yeoh hoy? Es lo único que quieren saber. Tony y Michelle son absolutas leyendas del cine asiático.

Los que sigan su trabajo, sabrán que tienen largas y famosas carreras en cine. Para Tony, esta es la primera vez que actúa en una película de Hollywood, que es algo tan monumental. Y tener el privilegio de poder actuar junto a ellos dos es absolutamente increíble para mí. Nunca será suficiente lo que diga sobre la magnitud de lo que significa para mí. Los dos son increíblemente generosos y muy divertidos e interesantes. Nunca te imaginarías que son superestrellas si estás con ellos, si hablas con ellos. Son personas muy humildes y fueron muy generosos conmigo. Realmente los admiro muchísimo, y espero que podamos trabajar juntos otra vez en el futuro.

¿Cómo fue trabajar con Meng’er?

Meng’er es sin duda alguna la más divertida de todos. Tiene mucha chispa. Siempre encuentra la manera de hacernos reír. Siempre es la primera que llega a la mesa de la comida. Yo creo que tiene un estómago sin fondo. Come más que cualquiera de nosotros, incluido Florian. Y además es una actriz increíble. Recuerdo que la conocí cuando hizo su prueba de pantalla, y le pregunté cuál era su nivel de experiencia y qué había hecho en el pasado, qué proyectos. Y me contestó: “Nada”. Ella se había enterado de la audición y mandó un video. Luego la llamaron y obtuvo el papel, solo por sus méritos. Desde el momento en el que apareció en la pantalla, supe que por qué la habían elegido. Es fantástica, y el mundo la va a adorar.

¿Cómo fue trabajar con Fala Chen?

Fala es genial. Es una actriz maravillosa con un talento increíble. Ella interpreta el papel de la madre de Shang-Chi. Muchos de nosotros que llegamos a Sídney con mucha anticipación, nos hicimos muy amigos. Y Fala se convirtió enseguida en la mamá gallina de todos. Ella era la que organizaba las cenas del elenco y, cuando todavía se podía salir, nos llevaba a pasear a todos, incluso después de un largo día de trabajo. Hasta pasamos el Año Nuevo chino haciendo bollos juntos. Era su receta, y salieron realmente deliciosos. Es una actriz increíble y participó en proyectos en Asia y en occidente. Fue un placer trabajar con ella.

¿Cuál fue la parte que más le gustó de interpretar el papel de Shang-Chi?

Mi parte preferida era levantarme a la mañana y darme cuenta de que era la vida real. Nunca me imaginé, ni en mis sueños más extravagantes, que iba a estar aquí. Puedo decir con franqueza que es lo más duro y difícil que hice en mi vida, pero también lo más gratificante, ya sean las secuencias de acción coreografiadas y diseñadas por los diseñadores de acción y artistas marciales más increíbles del mundo, o actuando junto a los actores más talentosos que hayan pasado por la pantalla. Siento que todos los días están llenos de cosas maravillosas. De todas formas, te aseguro que hay muchos días que vuelvo de trabajar y me duele todo el cuerpo. No digo que esos días no existan, pero aun así, cuando estoy totalmente agotado, no pierdo de vista el hecho de que es un momento histórico y significativo. Y formar parte de él es increíble, y no puedo enfatizar lo suficiente lo agradecido que estoy.

¿Cuáles son sus momentos preferidos de humor en la película?

Creo que hacemos un buen trabajo diseminando los momentos fuertes y equilibrándolos con mucho humor. Por empezar, Shang-Chi y Katy tienen una relación maravillosa entre ellos. Tienen constantes rencillas y tratan de hacer reír al otro. Luego hay un par de compañeros desopilantes que aparecen en el camino. La gente espera una cierta calidad humorística en las películas de Marvel, y SHANG-CHI no es la excepción.

¿Cómo fue trabajar con el director, Destin Daniel Cretton?

Destin me enseñó mucho sobre actuación. Siento que cada día, cada toma que hago con él, me hace ser mejor actor. Es muy detallista y todo lo que busca y lo que pide, lo hace una manera tan clara, concisa y constructiva que uno sabe inmediatamente lo que quiere y qué está buscando.

Fue increíble trabajar con él. Cuando tienes un trabajo como este, creo que es perfectamente natural tener todo tipo de inseguridades. ¿Cómo me voy a convertir en el mejor luchador o en un maestro de kung fu? O ¿cómo voy a ser un Súper Héroe de Marvel? Es muy difícil ocupar esos lugares, y yo sentí esa presión al comienzo. Pero Destin fue genial. Me tranquilizó y me explicó de qué trataba en realidad la película. Porque si la película es simplemente sobre un Súper Héroe, se pierden un montón de matices que son los que hacen que este personaje sea quien es. Y para mí, como actor, debemos trabajar justamente sobre quién es Shang-Chi. ¿Qué es lo que lo impulsa a hacer lo que hace? ¿En qué sentido está dañado emocionalmente? Y ¿de qué maneras se encontrará a sí mismo en el transcurso de la película? Concentrarme en eso con Destin hizo que la parte Marvel de la película fuera menos abrumadora.

¿Qué le parece que hace que SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS sea emocionante?

Las secuencias de acción son realmente increíbles. Reunimos un equipo de dobles de todo el mundo. Tenemos artistas marciales de China y jinetes y arqueros extraordinarios de Mongolia. Y tenemos artistas de movimiento y maestros de parkour de Australia, de Estados Unidos y de Canadá.

Reunieron este equipo internacional, en el que son todos maestros en sus respectivas disciplinas, y los pusieron juntos a trabajar en las secuencias de acción para ver qué se les ocurría. Y cada vez que paso por el escenario de escenas de riesgo, veo fragmentos de lo que se les está ocurriendo. Y siempre es fabuloso.

Ellos lo encaran desde una posición de creatividad y una especie de asombro infantil y se ponen a pensar: ¿Qué es lo más loco que podemos hacer? ¿De qué manera podemos extender los límites de lo posible? Y yo creo que si tienes esa mentalidad todos los días, seguramente se te va a ocurrir algo nuevo y emocionante. Y eso es sin duda lo que hacemos aquí.

¿De qué manera le parece que esta película aportará al movimiento de representación asiática? (Esta respuesta se utilizó en un artículo publico de Disney para Latam)

Me alentaron mucho ciertas conversaciones que tuve sobre la representación asiática, especialmente en los últimos dos años. Cuando se estrenó Locamente millonarios en 2018, fue un momento increíble y fundamental para mí y para los estadounidenses, canadienses o australianos de origen asiático, y para todas las personas de origen asiático del mundo. Porque muchos de nosotros que nos criamos en occidente y somos hijos de inmigrantes, nunca nos vimos reflejados en la pantalla de una manera significativa. Vimos caricaturas. Vimos estereotipos, y de alguna manera nos vimos borrados. Pero pienso que SHANG-CHI va a ser una parte importante de esa conversación, ya que es el primer Súper Héroe asiático en un papel principal en el Universo Cinematográfico de Marvel. Creo que va a ser muy importante para normalizar los rostros asiáticos en la pantalla y normalizar a los asiático-estadounidenses en la pantalla, que es lo que Shang-Chi es, y reconocer que tenemos nuestra propia identidad que pertenece tanto a oriente como a occidente, pero también, al mismo tiempo, a ninguno de los dos. Es una experiencia muy específica y creo que todavía no se la ha contado realmente. Creo que Nora hizo un trabajo increíble con eso en The Farewell.

Películas como esa son los primeros pasos en un diálogo que está recién comenzando. En cierto modo, siento que muchos de nosotros somos pioneros de esas voces y esas historias. Y me siento muy orgulloso y muy honrado de formar parte de eso.

¿Hay algo que le quiera transmitir a las comunidades asiáticas sobre esta película? (Esta respuesta se utilizó en un artículo publico de Disney para Latam)

Quiero que sepan que Tony Leung está extraordinario. Quiero que sepan que Tony Leung es exactamente lo que siempre ha sido, increíblemente carismático y potente, y apuesto. Creo que eso nos tiene que emocionar mucho. Creo que tenemos que sentirnos emocionados por todo el elenco. El otro día iba caminando por la oficina de producción y vi la pizarra del elenco, y vi un mar de rostros asiáticos, ya fuesen el número uno en la hoja de convocatoria o el número cuarenta.

La gran diversidad de ADN que hay en esta película –no solo en la pantalla, además, sino detrás de puestos creativos importantes– la convierte en una película trascendental por muchas de esas razones. Además, cuando hablas de las razones por las cuales es emocionante para los de origen asiático, es la misma razón por la cual es emocionante para todos: es una película increíble. Y el público, sin importar su origen, va a quedar absolutamente fascinado.

¿Qué significó para usted el papel de Shang-Chi?

Shang-Chi es el primer Súper Héroe asiático en el rol titular en el Universo Cinematográfico de Marvel, y esa es una distinción importante y marca un gran hito. Cuando la película se anunció por primera vez, yo me entusiasmé mucho. No sabía que iba a interpretar el personaje, pero era alentador saber que se iba a hacer y que alguien iba a interpretarlo, y de alguna manera a representarnos. Siento que todos nosotros estuvimos esperando durante mucho tiempo vernos en la pantalla representados de esta forma. Creo que es un momento realmente muy especial, y espero que sea el primero de muchos.

¿Qué consejo les daría a los que aspiran a ser actores?

Esto para mí fue un sueño que vengo experimentando desde hace un año más o menos. Decir que es un sueño hecho realidad realmente no le hace justicia. Es lo más cercano que se puede llegar en la vida real a una historia como la de la Cenicienta. Yo era un muchacho que nació al otro lado del mundo, que inmigró de muy pequeño y tenía padres que ni siquiera soñaban con permitir a su hijo trabajar en el mundo del espectáculo.

Lo que pasó fue que estaba desempleado. No tenía nada que hacer y se me dio por presentarme para trabajar de extra en una película. Y eso desencadenó todo, fue el catalizador de una nueva vida. Creo que si hay algo que puedo decirle a la gente que está buscando hacer lo mismo o que tiene aspiraciones propias, es que uno tiene que manifestar sus metas y tiene que darse el permiso de tratar de cumplirlas. No hay nadie que pueda darte ese permiso. Y yo, durante la mayor parte de mi vida, no me autoricé a darme esos permisos. Nunca creí que iba a poder lograrlo, o que habría un lugar para mí. Pero cuando puse un pie en un plató por primera vez, supe que no había nada que pudiese hacer que me hiciera sentir tan feliz o tan pleno.

Así que decidí hacer eso y ver qué pasaba, y darle lo mejor de mí cada día. Tal vez suene cursi, pero uno tiene que creer en uno mismo, nadie lo puede hacer por uno. Y siempre hay que seguir adelante, persistir y nunca darse por vencido.

¿Qué puede esperar el público de esta película?

Creo que hay secuencias y momentos que no se vieron nunca en una película de Marvel y que van a sorprender al público, lo van a electrificar y dejar fascinado. Realmente hay que ver para creer. Hay unas secuencias realmente increíbles y creativas ideadas por nuestros diseñadores. Creo que va a elevar los estándares no solo en las películas de Marvel sino en el cine en general.