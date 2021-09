CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” (“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” en su idioma original) ya se estrenó en los cines y pronto llegará a Disney Plus. En la nueva película de Marvel, el protagonista interpretado por Simu Liu confrontar su pasado tras un encuentro con los Diez Anillos, el mismo grupo terrorista que está detrás del secuestro de Tony Stark en Iron Man.

Shang-Chi, hijo de un poderoso criminal de China, educado en un complejo aislado del resto del mundo, debe enfrentarse al pasado que pensó que había dejado atrás cuando se ve atraído por la red de la misteriosa organización.

En esta primera aventura, Shang-Chi se enfrentará a un poderoso enemigo: El Mandarín (Tony Leung), Wenwu (Tony Leung), un señor de la guerra y líder de un sindicato conocido como los Diez Anillos.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS?

Cerca al final de “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos”, el protagonista y Xialing llegan a Ta-Lo y se reúnen con Ying Nan, quien revela más detalles del mítico pueblo. En ese momento aparece Wenwu y envía a su hijo a una aparente tumba de agua.

Al seguir lo que cree que es la voz de su esposa, Wenwu golpea una extraña puerta y libera a muchas criaturas voladoras, que asesinan a Death Dealer. Además, aparece el Morador de la Oscuridad, pero a pasar de que se fortalece con cada muerte solo hace falta una flecha de Katy para derrotarlo.

En tanto, Shang-Chi es salvado por un dragón. En medio de la batalla, el estilo de pelea que aprendió con su padre se enfrenta a la manea de luchar de las mujeres de Ta-Lo, así que el protagonista elige el estilo elegante de su madre, incluso se niega a pelear.

Finalmente, Shang-Chi también toma el control de los anillos que su padre utilizó para conservar el poder a lo largo de los siglos, aunque no se explica explícitamente lo que provocó ese cambio. Cuando la esencia de Wenwu es devorada por el Morador de la Oscuridad el joven que está en armonía con los anillos y los poderes de dragón de la aldea logra derrotar a la peligrosa criatura.

Luego de salvar a la aldea, Shang-Chi y Katy regresan a San Francisco, pero so interceptados por Wong, el amigo místico del Dr. Strange, que los lleva por un portal para estudiar los diez anillos.

El alma de Wenwu, el padre de Shang-Chi y líder de la organización terrorista Los Diez Anillos, fue devorada por el Morador de la Oscuridad (Foto: Marvel Studios)

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS ESCENAS POST-CRÉDITOS DE “SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS?

En la escena de los créditos intermedios de “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos”, Wong estudia los anillos y descubre que no se parecen en nada a lo registrado en los manuscritos. En ese lugar, también aparecen los hologramas de Captain Marvel (Brie Larson) y Bruce Banner (Mark Ruffalo), que tiene un cabestrillo en el brazo, probablemente por utilizar el Guantelete del infinito.

Bruce señala que lo que esos artefactos son muchos miles de años más antiguos de lo que pensaban. Carol recibe un mensaje y se marcha ¿quién necesita su ayuda? Mientras que Bruce les da la bienvenida al “circo” a Shang-Chi y Katy. “Hay un largo viaje por delante”, advierte Wong.

Mientras que en la escena post-créditos, aparece Xialing toma el trono de su padre y marca el comienzo de una nueva era para la organización Diez Anillos. “Empecemos. Tenemos mucho trabajo por hacer”, dice el personaje interpretado por Meng’er Zhang. Entonces, ¿Qué sigue para la organización Diez Anillos?