Dirigida por Destin Daniel Cretton, escrita por David Callaham y protagonizada por Simu Liu, Tony Leung y Awkwafina, “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” (“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” en su idioma original) es la segunda película de la Fase 4 del Universo cinematográfico de Marvel.

Sobre el proceso de creación de la cinta del personaje creado por Steve Englehart y Jim Starlin en los años 70, el director dijo que los productores quieren huir de los estereotipos. “No queremos contribuir a ninguno de esos estereotipos asiáticos que hemos visto tanto en el cine como en la cultura popular. Esperamos poder mostrar diferentes visiones tanto de asiáticos-americanos, como de chinos-americanos”.

“Es una película muy diferente a ‘Just Mercy’, pero en la la misma línea, el aspecto emocional y las ideas de compañerismo, familia y conexión es algo que definitivamente será parte de esta película”, agregó Destin Daniel Cretton.

Shang-Chi tiene la capacidad de aprovechar su fuerza vital (Foto: Marvel)

¿CÓMO VER “SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS”?

“Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” se estrenará este viernes 3 de septiembre en los cines de Estados Unidos y otros países. Se exhibirá exclusivamente en la pantalla grande durante 45 días.

Esto último significa que la nueva película de Marvel estará disponible en Disney Plus a mediados de octubre de 2021. Anteriormente, apostaron por el estreno simultaneo en cines y en streaming, pero la estrategia no funcionó de la manera esperada.

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” se estrenará en México, Perú, Argentina, Colombia, y otros países el jueves 2 de septiembre de 2021. Mientras que en España estará disponible al día siguiente.

HISTORIA DE “SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS”

De acuerdo a la sinopsis oficial de “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos”, el experto en artes marciales y maestro del Kung-Fu confrontará su pasado tras un encuentro con los Diez Anillos, el mismo grupo terrorista que está detrás del secuestro de Tony Stark en Iron Man.

Shang-Chi, hijo de un poderoso criminal de China, educado en un complejo aislado del resto del mundo, debe enfrentarse al pasado que pensó que había dejado atrás cuando se ve atraído por la red de la misteriosa organización.

En esta primera aventura, Shang-Chi se enfrentará a un poderoso enemigo: El Mandarín (Tony Leung), Wenwu (Tony Leung), un señor de la guerra y líder de un sindicato conocido como los Diez Anillos.