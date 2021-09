“Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” (“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” en su idioma original) se estrenará este viernes 3 de septiembre en los cines de Estados Unidos y un día antes en países como México, Perú, Argentina y Colombia.

La segunda película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), está ambientada después de los eventos de “Avengers: Endgame” y se centra en el personaje creado por Steve Englehart y Jim Starlin.

Pero lo que los fanáticos de Marvel realmente quieren saber sobre “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” es si cuenta con una o más escenas post-creditos. La última película de los “Vengadores” no incluyó las tradicionales escenas adicionales de Marvel, por lo que los seguidores se preguntan si esta vez sucederá lo mismo.

¿”SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS” TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

Definitivamente, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” contará con escenas post-créditos, de hecho, tiene dos. Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, aseguró que la nueva película contará con una escena adicional tan relevante como la de “Iron Man”.

“Bueno, no queremos estropear nada. Pero creo que el final de esta película da una dirección bastante clara sobre, al menos, cómo de vital e importante es Shang-Chi en este mundo. La escena post-créditos me recuerda a la de Iron Man, con Nick Furia diciéndole a Tony Stark que es parte de un universo más grande y aún no lo sabe. Sin revelar nada, le pasa algo muy parecido a Shang”, explicó a Comicbook.

La cinta dirigida por Destin Daniel Cretton, escrita por David Callaham y protagonizada por Simu Liu, Tony Leung y Awkwafina tiene una escena de créditos intermedios que los espectadores podrán ver después de su secuencia de créditos animados inicial, y una vez que el resto de los créditos aparezcan se podrá ver la segunda escena.

Aunque no se han revelado más detalles de las escenas adicionales, se sabe que ambas son importantes e incluyen pistas sobre el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Simu Liu interpreta al protagonista de "Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos" (Foto: Marvel Studios)

HISTORIA DE “SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS”

De acuerdo a la sinopsis oficial de “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos”, el experto en artes marciales y maestro del Kung-Fu confrontará su pasado tras un encuentro con los Diez Anillos, el mismo grupo terrorista que está detrás del secuestro de Tony Stark en Iron Man.

Shang-Chi, hijo de un poderoso criminal de China, educado en un complejo aislado del resto del mundo, debe enfrentarse al pasado que pensó que había dejado atrás cuando se ve atraído por la red de la misteriosa organización.

En esta primera aventura, Shang-Chi se enfrentará a un poderoso enemigo: El Mandarín (Tony Leung), Wenwu (Tony Leung), un señor de la guerra y líder de un sindicato conocido como los Diez Anillos.