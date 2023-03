Este domingo 12 de marzo es la 95.ª edición de los Premios Óscar, una ceremonia de premiación que reunirá a actores, directores y demás miembros de la industria para conocer quiénes se alzan con una estatuilla dorada. Una de las partes más importantes es el desfile por la alfombra roja, donde las celebridades lucen sus mejores atuendos de la mano de reconocidas firmas internacionales; sin embargo, no todos han corrido con la misma suerte y una de ellas es la estadounidense Sharon Stone, ¿qué pasó cuando fue invitada en 1992 y por qué nadie quiso vestirla? Aquí los detalles.

En una reciente entrevista, la protagonista de ‘Casino’, ‘The Mighty’ o ‘The Muse’ reflexionó sobre su primera experiencia asistiendo al evento organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Estados Unidos.

En aquella ocasión todavía no se había estrenado ‘Basic Instinct’ (Bajos Instintos) y ella no tenía suficiente dinero para comprarse un vestido y lucirlo en la alfombra roja.

Nadie quiso vestir a Sharon Stone en los Oscar de 1992

“Cuando me invitaron por primera vez a los Oscar a justo antes de ‘Basic Instinct’, la película no se había estrenado, así que nadie me prestó un vestido”, dijo durante una entrevista con el podcast “Table for Two with Bruce Bozzi” de iHeartMedia.

Sharon Stone recordó que a su alrededor habían celebridades con vestidos de $ 40,000 y $ 50,000, mientras que ella solo pudo comprar un mono de poliéster de Betsey Johnson. “Eso fue lo mejor que pude hacer (...) me estaba peinando y maquillando y pensaba: ‘Vaya, esto es horrible. ¿Cómo voy a hacer esto?’”.

Sharon Stone en la 64.ª edición de los Premios Óscar 1992 en Los Angeles. (Foto: John Barr/Liaison / Getty Images)

Sin embargo, las cosas no salieron mal en los Premios Oscar de 1992, pues llamó la atención de Anthony Hopkins. “Llegué allí y estaba en la cuarta fila, lo cual fue realmente bueno. Estaba en el pasillo, sentada justo detrás de Anthony Hopkins. Cuando pasé, él juntó las manos y las puso sobre su cabeza como un campeón. Yo estaba como: ‘Oh, Dios mío, vio mi película’”, recordó.

En “Basic Instinct”, bajo la dirección de Paul Verhoeven, interpretó al ahora icónico personaje ‘Catherine Tramell’ que la convirtió en una femme fatale y compartió roles con Michael Douglas. El estreno en 1992 marcó un antes y un después en su carrera.

¿Dónde y cuándo ver los Oscars 2023?

La edición número 95 de los Premios Óscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se llevará a cabo este domingo 12 de marzo de 2023 (8:00 p. m. ET/ 5:00 p. m. PT) en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California . La transmisión oficial del evento que celebra lo más importante del cine, incluyendo la tradicional alfombra roja (red carpet), estará a cargo de la cadena ABC en los Estados Unidos y se verá en Latinoamérica a través de la señal de TNT.

