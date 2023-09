Si Anne Hathaway, Peter Dinklage y Marisa Tomei son estupendos por individual, imagínate tener a los tres actores en una misma película. Pues, eso es lo que nos ofrece “She Came to Me”, la comedia romántica de Rebecca Miller que promete encantarte con su historia. ¿Te gustaría conocer más sobre el largometraje? Esta nota es para ti.

El film fue una de las cintas que se exhibió en el 73º Festival Internacional de Cine de Berlín y tiene un guion escrito por la misma directora.

Previamente, Rebecca Miller ha presentado destacados proyectos como “Maggie’s Plan”, “The Private Lives of Pippa Lee” y “The Ballad of Jack and Rose”, por lo que este lanzamiento ha emocionado a más de uno de sus seguidores.

Vale precisar que, en el elenco, también se encuentran figuras de la talla de Joanna Kulig, Brian d’Arcy James, Chris Gethard y Dale Soules.

¿DE QUÉ TRATA “SHE CAME TO ME”?

“She Came to Me” se centra en la historia de Steven Lauddem (Dinklage), un compositor que sufre un bloqueo de escritor y es incapaz de terminar la partitura de su gran ópera de regreso.

Él está casado con Patricia (Hathaway), una psiquiatra con conflictos espirituales. Entonces, a instancias de ella, sale en busca de inspiración.

En el camino, se encuentra con Katrina (Tomei), un espíritu libre que lo llevará a un viaje impredecible hacia aguas desconocidas. ¿El resultado? Nuestro protagonista redescubre su pasión tras una aventura de una noche.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “SHE CAME TO ME”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “SHE CAME TO ME”?

La película de Rebecca Miller llega a los cines de Estados Unidos el viernes 6 de octubre del 2023. En países como España, se lanza el viernes 20 de octubre.

Aún no se ha anunciado la fecha de estreno en México o Latinoamérica, por lo que te recomendamos estar atento a los comunicados oficiales de Vertical Entertainment.

¿CÓMO VER “SHE CAME TO ME”?

Para ver la producción, solo necesitas revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función de tu preferencia.

Se espera que la película también llegue al streaming, semanas después de su distribución en salas.

El póster oficial de la película “She Came to Me” (Foto: Vertical Entertainment.)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SHE CAME TO ME”?

Peter Dinklage como Steven Lauddem

Marisa Tomei como Katrina

Joanna Kulig como Magdalena

Brian d’Arcy James como Trey

Anne Hathaway como Patricia, la esposa de Steven

Chris Gethard como un paciente de Patricia

Dale Soules como Moxie

Harlow Jane como Tereza

Evan Ellison como Julian

Aalok Mehta como Anton

Peter Dinklage como Steven Lauddem en una escena de la película “She Came to Me” (Foto: Vertical Entertainment.)

VIDEO RELACIONADO

Las películas de Netflix nominadas a los Oscars 2023