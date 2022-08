Además de las imágenes que se pudieron ver en el tráiler, no hay mucha más información que se conozca sobre lo que sucederá en “She-Hulk: defensora de héroes”. Aunque la serie de Disney Plus se mantenga un misterio, este personaje no es nuevo para Marvel, pues tiene una larga e interesante historia en los cómics.

Aquellos que no están familiarizados con Jennifer Walter, identidad original de la superheroína interpretada por Tatiana Maslany, estarán sorprendidos que ella haya sido la escogida para protagonizar la próxima serie. Sin embargo, los fanáticos de las historietas saben que es algo que se espera desde hace más de 40 años, cuando recién fue introducida por Stan Lee y John Buscema.

Luego de una amplia presencia en diversos tomos de los cómics, She-Hulk ha adquirido su propia identidad en el universo de Marvel, con sus propias características diferenciales como romper la cuarta pared constantemente en “La sensacional She-Hulk”. No obstante, es cierto que sin Hulk, ella no existiría.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE SHE-HULK CON HULK?

Mientras que el personaje en sí fue creado por Stan Lee y John Buscema, en una afán desesperado de que otros estudios no creen su propia versión femenina de Hulk, la historia de origen dentro de la ficción es muy diferente. Esta fue contada en “La salvaje She-Hulk” número 1 de 1980.

La identidad de la figura es Jennifer Walters, una reconocida abogada que es prima del Dr. Bruce Banner, quien terminó convirtiéndose en Hulk por una exposición a radiación gamma. Por lo que los nuevos fanáticos que pensaban que era el interés romántico del Vengador, pueden empezar a hacerse otra idea.

En los cómics de “El increíble Hulk”, se menciona que Bruce la considera no solo su prima, sino que una de sus amigas más cercanas, incluso si no se ven con mucha regularidad.

Aunque no es tan poderoso como él, tiene más control de sí misma, incluso si sus transformaciones también eran causadas por el enojo.

Hulk ha logrado unificarse con el Dr. Bruce Banner para cuando aparece en “She-Hulk: defensora de héroes” (Foto: Marvel Studios)

¿CÓMO SE CONVIRTIÓ EN SHE-HULK?

El padre de Jennifer es un sheriff del condado de Los Ángeles, por lo que un jefe del crímen, llamado Nicholas Trask, le disparó a ella en represalia por un enfrentamiento que tuvo con su padre.

Da la casualidad que Bruce estaba de visita en la ciudad y era el único disponible con el tipo de sangre de su prima, por lo que le realizó una transfusión de emergencia. El problema era que el líquido que corría por sus venas estaba lleno de radiación gamma, el elemento que lo hace convertirse en Hulk.

Esto logra mantener a Jennifer viva el suficiente tiempo como para llevarla al hospital, pero Trask aparece para darle un último golpe. Esto hace enojar a la abogada y se convierte en She-Hulk, para luego acabar con todos los mafiosos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SHE-HULK?

La relevancia de esta superheroína no solo recae en la extensa cantidad de tomos que se publicaron sobre ella a lo largo de los años, pues también tuvo una participación muy importante. En cierto punto, alrededor de 1983, She-Hulk se volvió parte de los Vengadores, donde peleó junto a su primo.

Después de tres años de no verse, Banner le ofrece una disculpa a su prima por convertirla en un monstruo. Sin embargo, algo que era una maldición para el doctor, era considerada una bendición por la abogada, quien se sentía completamente empoderada con sus nuevos poderes y agradecía poder ayudar a otras personas con ellos.

Ahora que Marvel está formando a los nuevos vengadores y ya anunciaron que una de las próximas cintas de ellos será “Avengers: Secret Wars”, tiene sentido que introduzcan a este personaje en el MCU. En los cómics, los primos verdes se vuelven a encontrar en la maxiserie con el mismo nombre, “Secret Wars”, junto a una infinidad de otros superhéroes.

TRAILER DE “SHE-HULK: DEFENSORA DE HÉROES”