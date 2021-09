La modelo Sheyla Rojas es una de las personalidades más famosas del Perú, debido a su paso por diferentes programas como participante y conductora. Así mismo, a su no muy extensa carrera se le suman algunos de los escándalos más sonados de la televisión, desde sus rupturas románticas hasta los controversiales viajes que ha realizado en los últimos años.

A pesar de todos los comentarios de la prensa y el público, Shey Shey vive feliz en México junto a su actual pareja ‘Sir Winston’, un millonario que se dedica al rubro de la construcción. La pareja se conoció cuando la modelo viajó al país azteca para visitar a un amigo, quien la llevó a cenar a un restaurante donde se encontraba el magnate de los negocios.

“No quería regresar con todo lo que estaba pasando (...) mi amigo me invita a esta cena y en ese momento fue como amor a primera vista. Él (‘Sir Winston’) me dijo que me quede un mes y yo le dije ‘bueno’”, declaró al respecto Rojas para Magaly Tv. A continuación, conoce cómo fue la vida de la ex pareja de Antonio Pavón antes de ser famosa.

FUE UNA GRAN DEPORTISTA

Sheyla Rojas Rivadeneira nació el 26 de agosto de 1987 en la ciudad de Chiclayo y es la última de seis hermanos. Coqueta y traviesa, la ‘leona loca’ demostró tener talento para la competencia desde que era muy pequeña. Es así como practicó deporte toda su infancia, llegando a ser la capitana de vóley de su colegio.

Rojas llegó a ser la capitana de vóley de su colegio (Foto: Sheyla Rojas /Instagram)

SUS PRIMEROS TRABAJOS

Mientras fue creciendo, Sheyla decidió usar su imponente presencia para realizar algunos trabajos como anfitriona, así fue imagen de algunas marcas hasta convertirse en modelo. De forma paralela, estudió la carrera de Administración de Empresas hasta que optó por viajar a Lima para tener más oportunidades en el mundo artístico.

¿CÓMO EMPEZÓ EN LA TELEVISIÓN?

En el 2011, la joven ingresa al reality de competencia ‘Combate’, donde se posiciona como una de las mejores participantes. Tras ser mamá y abandonar el show, la modelo ingresa a “Esto es guerra”, otro concurso juvenil donde gana más fama y, además, le abre las puertas a la conducción del programa “Estás en Todas” , junto al famoso Choca Mandros.